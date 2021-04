La figura del Tarlà visitarà escoles bressol i de primària de Girona de forma itinerant aquesta primavera. Es tracta d'una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Girona davant de la impossibilitat de celebrar les tradicionals Festes de Primavera per la pandèmia. El vicealcalde, Quim Ayats, ha explicat que s'ha optat per portar per primer cop Tarlà a les escoles perquè no podrà estar present al carrer Argenteria. "Mantenim la flama de les Festes de Primavera i reforcem la cultura popular", ha dit durant la presentació de la iniciativa. En aquest sentit, ha afirmat que la mesura té una clara intenció pedagògica per aconseguir que els nens i nenes coneguin de primera mà la història i tradicions de la ciutat.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha explicat que la iniciativa ja s'ha posat en marxa a les escoles Carme Auguet i Montfalgars, i que està previst que la "ruta" acabi la primera quinzena de juny, "després de fer tot el periple per diferents escoles de la ciutat".

D'altra banda, l'ajuntament confeccionarà 200 domassos, que es repartiran entre les escoles, els comerços i els veïns i veïnes perquè els facin visibles penjant-los a les façanes. També es repartiran 22 vinyetes de l''Auca del Tarlà' trossejada als comerços perquè puguin lluir-la als seus aparadors.

A més, es posarà a la venda la figura del capgròs Esquivamosques, que es podrà adquirir a l'Oficina de Turisme de la Rambla i a la botiga del Museu d'Història, així mateix s'aprofitarà l'avinentesa per presentar les reproduccions dels gegants antics de la ciutat: Fèlix i Àngels.

A la pàgina web municipal del Tarlà, a més, s'hi poden trobar diferents recursos com l'Auca del Tarlà en color, en blanc i negre per poder pintar i en vídeo; un taller per aprendre a fer la figura a casa, i un film on es veuen les diferents piruetes que fa aquest personatge històric de la ciutat.