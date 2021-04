A judici una dona que va fer servir targetes d'una veïna per trucar a telèfons de tarot

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns una cuidadora acusada d'un delicte continuat d'estafa per haver fet servir dues targetes de la veïna de Girona que l'havia contractat per trucar a telèfons del tarot. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que la processada es va "aprofitar de la confiança" de la víctima per, entre el juliol del 2018 i el gener del 2019, utilitzar les targetes per fer compres, pagar serveis per internet i apropiar-se de diners que treia del banc. En total, xifren la suposada estafa en 14.579,31 euros. L'acusada ho nega i apunta que feia les trucades perquè li demanava la víctima, que no volia que se sabés que consultava aquests serveis perquè li feia "vergonya".

La fiscalia l'acusa d'un delicte continuat d'estafa agreujada i demana 4 anys de presó i multa de 3.000 euros. L'acusació particular sol—licita 6 anys de presó i multa de 12 mesos per l'estafa i 3 anys per un delicte d'usurpació d'estat civil. També volen que indemnitzi la víctima amb 14.579,31 euros, la quantitat que sostenen que li va estafar.