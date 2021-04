Llagostera inicia les activitats de Sant Jordi

Llagostera ha iniciat aquest cap de setmana la programació d'activitats de Sant Jordi amb la presentació del llibre Les notes del destí, de l'autor llagosterenc Joan Frigola.

Les notes del destí, editada per l'Editorial Sunya, està «teixida» amb els fets d'un any de la vida del protagonista amb el propòsit d'endinsar-se en els dubtes d'un personatge que acaba d'entrar en el món laboral «on tots nosaltres els hi podem veure reflectits en algun moment», tal i com va explicar Joan Frigola.

La presentació va anar a càrrec del periodista Joan Ventura amb la lectura musicada de diversos fragments del llibre i va finalitzar amb un vermut a la terrassa del Casino amenitzat pel grup local My Start.