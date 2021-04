Salut obre el punt de vacunació massiu del Palau de Fires de Girona

Salut ha obert aquest dilluns a la tarda el punt de vacunació massiu al Palau de Fires de Girona, amb capacitat per a administrar fins a 10.000 dosis diàries contra la covid-19.

El director de sector del CatSalut a Girona, Salvador Campasol, ha explicat que l'objectiu és "vacunar el màxim nombre de persones possible en el mínim temps possible, en funció del nombre de dosis que arriben". Al Palau de Fires han habilitat vuit boxs amb cues independents per anar administrant el vaccí.

La primera tarda ha arrancat amb 640 persones inscrites per rebre el vaccí. "Són relativament poques, tenint en compte que la capacitat que tenim és més gran però, d'entrada, són les vacunes que teníem", ha afirmat la responsable de vacunació, Montse Canet.

La campanya de vacunació contra la covid-19 a la regió sanitària de Girona disposa, des d'aquest dilluns, amb el punt de vacunació massiu del Palau de Fires de Girona. Salut ha obert l'equipament a les tres de la tarda i ha arrancat amb 640 persones citades per vacunar-se

Inicialment, l'espai té una doble vessant. D'una banda, donarà cobertura a la població de la ciutat de Girona amb l'administració de dosis de Pfizer. I de l'altra, té abast supramunicipal com a punt de vacunació massiu d'AstraZeneca, amb l'objectiu de facilitar l'accés del conjunt de la ciutadania a la vacuna.

L'organització dels efectius, així com l'horari d'obertura estarà subjecte a l'enviament de vaccins, fins a incrementar la vacunació també en caps de setmana. Aquest primer dia, el dispositiu ha estat operatiu entre les tres i les set de la tarda. Dimarts i dimecres, la previsió és vacunar tot el dia.

El director de sector del CatSalut a Girona, el doctor Salvador Campasol, ha explicat que actualment hi ha capacitat per atendre entre 1.800 i 2.000 persones al dia però que es pot ampliar fins a les 10.000 diàries si arriben suficients vacunes per fer-ho. "Anem en funció del nombre de vacunes que tinguem perquè una de les característiques de les de la covid-19 és que no queden vacunes per posar, totes les que arriben s'administren", ha afegit Campasol.

Campasol ha remarcat que buscaven un espai "ampli" per concentrar els quatre punts de vacunació de la ciutat de Girona i que, quan l'ajuntament va proposar el Palau de Fires, van comprovar que era un espai "idoni" des del punt de vista de centre de vacunació: "Ja compta amb les instal·lacions que necessitem des d'un punt de vista estratègic".

Entra en servei aquest dilluns com a "punt B" però amb la previsió que es converteixi en "punt C": "Que en la nomenclatura de Salut, vol dir que a mida que els CAP vagin recuperant la seva activitat normal i haguem alliberat espais, arribarem al moment de capacitat màxim de 10.000 vacunes al dia".

L'objectiu, remarca Campasol, és "vacunar el màxim nombre de persones en el mínim temps possible" però per a això cal que vagin arribant dosis del vaccí.

La responsable d'infermeria d'atenció primària de l'ICS i l'IAS i responsable de la vacunació a les comarques gironines, Montse Canet, ha detallat que al Palau de Fires hi ha instal·lat vuit boxs amb cues independents per vacunar. Hi poden treballar fins a una trentena de professionals, entre infermeria i administratius. Canet admet que, per la capacitat del nou espai, arrancar amb 640 persones és "relativament poc" però són les vacunes de les quals disposaven.

"Fins al migdia no han arribat noves dosis i la programació la teníem feta des de la setmana passada, però ens semblava una quantitat de vacunes prou bona com per començar", ha afegit Canet.

També ha anat bé, concreta, per prendre els pols al nou programa informàtic que permet als usuaris que es vacunen amb Astrazeneca "programar-se ells mateixos": "Avui era la inauguració i tenim cert patiment perquè funcionés, estem contents perquè va bé i veiem que dona flexibilitat a l'entrada de persones a l'hora de vacunar", ha afegit.

Voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja s'han encarregat de regular l'accés al Palau de Fires i a l'exterior s'hi han format cues d'usuaris esperant per rebre el vaccí. Les dues persones que han estat al capdavant de la vacunació amb els equips mòbils a les residència, Lluïsa Ordóñez i Rut Martín seran el "pal de paller" del dispositiu de vacunació massiva.



Espai per als sensesostre

La regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha fet una crida a participar de la vacunació seguint les recomanacions per franja perquè, apunta, és la manera de "tornar a la normalitat aquella tan enyorada que fa més d'un any que vam perdre".

L'habilitació del punt de vacunació massiu al Palau de Fires no afectarà a l'espai temporal per atendre persones sensesostre de la ciutat, que s'allargarà fins el 9 de maig. "Hem treballat conjuntament amb Serveis Socials per no interferir i hem trobat la manera de fer conviure els dos projectes durant 15 dies sense que interfereixi", ha exposat.

Després de fer la cua i de rebre la primera dosis de la vacuna, els usuaris que l'han rebut s'han d'esperar entre 10 i 15 minuts asseguts, per garantir que no faci una reacció adversa. Ja vacunada, Carme Adroguer ha explicat a l'ACN que, juntament amb la seva germana, es van inscriure a través del web. "Som de Santa Susana i la fórmula més ràpida de les que ens oferien era venir a Girona", ha explicat. Van aconseguir hora "al setè o vuitè intent".

Unes cadires més enllà, Bartolomé Gaitán ha explicat que ella i la seva dona són de Viladecans però resideixen a Girona, on finalment s'han anat a vacunar: "Ens hem de protegir i la millor manera és vacunar-se perquè ja hem passat bastant, no?". "No cal tenir por", ha conclòs.