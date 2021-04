Segona fase del pla per substituir espècies invasores per autòctons a Girona

ACN Girona .- Girona engega la segona fase del pla per substituir l'arbrat d'espècies exòtiques invasores que hi ha a la ciutat per exemplars autòctons. De moment ja s'ha començat a aplicar un tractament específic en diverses zones de gespa del barri de Montjuïc i a partir d'aquest abril es durà a terme el gruix de les actuacions, centrades en l'aplicació d'herbicida als arbres ornamentals de diversos carrers i parcs propers als rius. La previsió de l'Ajuntament és que en el termini de dos o tres mesos després de la injecció de l'herbicida, els arbres tractats es puguin talar i retirar. Posteriorment, durant els mesos de novembre i desembre, es replantarien arbres d'espècies autòctones a les voreres i places de la ciutat que es consideressin oportunes.

Segons informa l'Ajuntament, aquests propers dies es faran tractaments localitzats d'herbicida –mitjançant injeccions al tronc- en arbres de la plaça de Sant Ponç, del carrer de l'Esport, del carrer del Pont de la Barca, de l'avinguda de França, de la plaça de l'Assumpció, del carrer de Lepant, del carrer d'Oviedo, de la plaça de Manuel Vázquez Montalbán, del carrer de Portlligat, de la Pujada de la Barrufa, del carrer de la Torre de Sant Joan, de l'entrada a la plaça dels Germans Sàbat, del carrer de Josep Maria Prat i Roca, del Castell de Montjuïc, del Turó de la Bateria o de la riba de la riera de Galligants.

"És evident que hi ha hagut una evolució en la gestió dels arbres de la ciutat, perquè ara prioritzem aspectes ambientals i de sostenibilitat per davant d'altres factors que, anys enrere, feia que s'haguessin plantat arbres d'espècies exòtiques que acaben portant problemes als nostres hàbitats", explica el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. I hi afegeix: "Per això, creiem que cal anar actuant i substituir-los per arbres nous, autòctons, que més enllà de les funcions ornamentals, també aportaran valor afegit per a la biodiversitat present al nostre entorn urbà".

El pla de substitució d'arbrat es va posar en marxa el 2017, arran d'un estudi que el consistori havia encarregat sobre la flora exòtica invasora a la ciutat. L'Ajuntament iniciava així un seguit d'actuacions enfocades a mitigar una problemàtica detectada des de feia anys al terme municipal, la de la proliferació de flora exòtica invasora al territori (especialment al medi natural i de l'espai públic).

L'àmbit d'actuació del pla és principalment l'arbrat ornamental situat a menys de 250 metres dels ambients de ribera altament vulnerables. Es prioritzen determinades espècies d'arbres com Ailanthus altissima, Acer negundo, Gleditsia tricanthos, Broussonetia papyrifera o les gespes de Pennisetum villosum.

Més de 200 arbres

Durant la primera fase del projecte, els anys 2017 i 2018, es van eliminar 203 arbres, es van tractar 420 metres quadrats de zones verdes amb rebrots i es van replantar 56 arbres. En aquesta segona fase, prevista entre aquest any i el vinent, es talaran 211 arbres, es tractaran més de 2.000 metres quadrats de rebrots i es plantaran setze exemplars d'arbrat autòcton.

La segona i darrera fase del pla s'ha adjudicat a la Fundació Mas Xirgu per un valor de 23.845,87 euros (IVA inclòs). A partir d'ara, explica l'Ajuntament, les recomanacions de gestió i les tasques d'eliminació progressiva de les espècies exòtiques invasores s'incorporaran en contractes de manteniment de les zones verdes urbanes i periurbanes de Girona o en actuacions d'altres projectes relacionats.