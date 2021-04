Els estudiants de la UdG finalitzen l'ocupació del rectorat després d'aconseguir una reunió amb el rector pel dimecres

Els estudiants que aquest dimarts han ocupat el rectorat de la Universitat de Girona (UdG) han finalitzat l'ocupació a les vuit del vespre després que hagin aconseguit una reunió amb el rector, Quim Salvi, per aquest dimecres a primera hora.

Al matí ja han pogut exposar les demandes socials que exigeixen al rectorat per resoldre la "crisi educativa" que pateix el sistema universitari públic català a la vicerectora d'estudiants i posteriorment els han comunicat la trobada amb Quim Salvi per aquest dimecres. Tot i així, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) avisen que no aturaran la lluita "fins que no hi hagi el compromís signat" pel rector de la UdG.

A les vuit del vespre s'ha donat per finalitzada l'ocupació al rectorat de la Universitat de Girona (UdG) que ha començat aquest matí. Gairebé dotze hores després que els estudiants entressin al pati interior de l'edifici de les Àligues, han tornat a sortir. Però no ho han fet amb les mans buides, sinó que han marxat amb el compromís que aquest dimecres a primera hora els portaveus del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) es reuniran amb el rector de la UdG, Quim Salvi, per parlar sobre les demandes socials que té el col·lectiu.

Segons el sindicat, es tracta de cinc punts que són "demandes bàsiques i de consens entre tota la comunitat educativa" que exigeixen per resoldre la "crisi educativa" que pateix el conjunt d'universitats públiques de Catalunya. Tot i així, des del sindicat recorden que la crisi "no s'ha creat arran de la pandèmia", perquè ve d'anys anteriors a causa de "les retallades" i l'augment de les taxes universitàries. Tot i així, creuen que la crisi sanitària sí que "ha agreujat" la situació.

Els cinc punts consisteixen en l'equiparació dels preus de grau i de màsters per garantir l'accés als estudis a tota la població, un pla de xoc per protegir la llengua catalana a les aules i la redacció de protocols feministes efectius. Els estudiants també volen que les pràctiques obligatòries siguin remunerades i que el rector doni suport a l'absolució de tots els encausats "que han defensat la universitat pública".

Al llarg d'aquest dimarts, els estudiants han organitzat diverses activitats en la tancada i a mig matí també s'han reunit amb la vicerectora de la UdG per avançar-li els compromisos que exigien. Ara, volen que sigui Quim Salvi qui signi aquest conjunt de compromisos. En cas que no sigui així, el sindicat avisa que no aturaran "la lluita" per assolir els compromisos socials.

La pluja, que ha fet acte de presència a partir d'aquest dimarts al migdia, ha obligat a traslladar l'ocupació a l'Aula Magna de la UdG, que està a cobert. Allà s'han fet les activitats de tarda previstes. Es tractaven de sessions de debat i xerrades sobre el paper de la universitat pública.

Sobre les futures mobilitzacions, el SEPC afirma que no han dissenyat cap estratègia, a l'espera de la trobada d'aquest dimecres al matí amb el rector. "De moment, hem aconseguit el primer pas", afirmen els membres del SEPC a la UdG, "que és una reunió amb el rector".