El Govern destinarà 1,4 MEUR en la millora de la sèquia Vinyals entre Girona i Celrà

El Govern ha aprovat una inversió d'1,4 milions d'euros dividits entre el 2021 i el 2022 per les obres de millora d'un tram de la sèquia Vinyals entre Girona i Celrà. Es tracta d'un projecte que val 2,09 milions d'euros i la resta de diners que falten (uns 627.000 euros) els hi aportarà la Comunitat de Regants. La primera part del projecte consisteix en la rehabilitació de la captació d'aigua del riu Ter a la sèquia i també de la canonada de la xarxa principal de la sèquia al llarg de 860 metres. En una segona part, hi haurà la construcció d'un nou tram de canonada de 460 metres més i el que costin les expropiacions dels terrenys afectats. Aquest segon lot serà executat directament per la Comunitat de Regant de la sèquia Vinyals.

El Departament d'Agricultura ha decretat la urgència de les obres per l'elevat grau de deteriorament que presenta el canal i l'estructura amenaça la ruïna a curt termini en determinats punts. Així s'ha comunicat aquest dimarts després de la reunió de Govern.

Com que les obres comencen a la captació d'aigua del riu Ter, caldrà aplicar un control de les espècies exòtiques invasores i altres mesures indicades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El projecte està cofinançat per fons europeus i implicarà un conjunt de millores a la zona de conreus com ara un estalvi potencial de l'aigua de l'11% (un 0,82 hm3 cada any) i un benefici en la gestió de l'aigua per a 465 explotacions agrícoles.