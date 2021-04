L'àngel de la Catedral, protagonista del cartell d'enguany de «Girona, Temps de Flors»

L'àngel de la Catedral de Girona mirant més enllà del centre històric ce la ciutat. Aquest és el disseny que il·lustra el cartell d'enguany del certamen «Girona, Temps de Flors».

L'edició d'aquest any se celebrarà del 8 al 16 de maig i, a més d'un nou lema -«A cel obert»-, presenta un nou format adaptat a la pandèmia. L'exposició s'estendrà per nou barris amb projectes a l'aire lliure.

El cartell de l'edició 2021 és obra de l'alumna de l'institut Santiago Sobrequés Martina Meotto qui ha explicat que ha volgut representar «l'àngel de la Catedral cobrant vida i saludant a tota la ciutat de Girona».

En la presentació de l'obra, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que «aquest Temps de Flors també serà diferent. No podrem entrar en els patis i els espais patrimonials, per això serà un 'Temps de Flors. A cel obert'. Aquest any volíem fer Temps de Flors com un acte d'optimisme, d'alegria, a l'aire lliure i per diferents barris, perquè la gent de la ciutat el pugui gaudir a prop de casa. I aquest cartell transmet això, aquesta esperança i alegria, amb l'àngel protector que se sensibilitza amb la ciutat i les persones que té als seus peus».