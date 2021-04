UN PAS DE VIANANTS MÉS VISTÓS. L'Ajuntament de Girona ha adaptat i protegit un pas de vianants amb pilones de fusta al camí del Palco dels Sastres, al barri de les Pedreres. Abans d'instal·lar les pilones, sempre hi havia cotxes estacionats sobre el terreny que ara no hi poden accedir. L'acció s'ha fet en el marc de pressupostos participatius dels barris, després que els veïns i veïnes de la zona reclamessin un espai més segur.