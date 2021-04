El PSC de Girona demana vigilar que les «extraescolars no siguin font de segregació»

L'educació no acaba en el moment que els nens surten de l'escola i, més enllà de l'horari lectiu, les activitats extraescolars també són un complement important i no poder accedir-hi per motius econòmics és un altre tipus de «segregació escolar». El regidor socialista de l'Ajuntament de Girona, Quim Ruhí, va alertar ahir de la importància que el consistori i el món educatiu no deixin de banda les activitats extraescolars perquè aquestes no acabin sent «una font de segregació».

«A Girona hem treballat molt per reduir la segregació escolar: des del CEM hem tirat endavant el Pla contra la segregació escolar i hem refet i reconstruït les zones escolars amb l'objectiu d'enfortir l'equitat», va explicar Ruhí, tot recordant que, en l'àmbit de l'educació reglada, en els últims mesos s'han fet accions a Girona per reduir la segregació escolar i que ara s'ha de lluitar perquè aquesta no arribi a través de les activitats que es fan fora de l'horari lectiu.

«Penso que ara és el moment de parlar de l'educació fora de l'aula, perquè en les activitats extraescolars es nota de manera important la segregació escolar, ja que tant els esports com la música o els idiomes tenen una caracterització socioeconòmica molt determinada», va explicar Ruhí, i va apuntar que «hi ha activitats a Girona a les quals no accedeixen tots els nens i nenes i hi ha exclusions. La bretxa digital tampoc no ajuda, i gens, a la igualtat d'oportunitats».

Amb l'objectiu que l'educació fora de les aules no acabi marcant diferències entre els alumnes per motius econòmics, el membre del grup municipal socialista, Quim Ruhí, va demanar ahir una aposta decidida des de l'Ajuntament de Girona per «aconseguir activitats assequibles per a tothom, becant-les, si s'escau; i d'altra banda, donar-les a conèixer al conjunt de la ciutat, perquè hi pugui participar tothom» i d'aquesta manera, segons el regidor socialista, «promoure l'equitat, que tant hem lluitat perquè es produeixi a l'aula, i que pugui també transmetre's a l'educació extraescolar».<