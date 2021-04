MARXA DE LA PLAÇA. L'Ajuntament de Girona ha traslladat el fanal que hi havia al mig de la plaça dels Germans Sàbat per posar-lo davant del Centre Cívic Ter. L'acció s'ha fet perquè, després de la reforma de l'espai, no es podia mantenir l'objecte a la seva situació inicial. A més, s'ha atès la petició de l'associació de veïns del barri.