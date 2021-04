Salt suma vuit nous membres al Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Salt es reforça amb la incorporació de representants dels àmbits universitari, social, d'ensenyaments no reglats, joventut i esports. Es tracta d'una de les novetats que conté el nou reglament d'aquest organisme, que es va aprovar ahir al ple de l'Ajuntament de Salt. D'aquesta manera, es vol potenciar el CEM.

Tal com expliquen des del consistori, durant el darrer any s'ha fet una revisió «a fons» del reglament del CEM. És un dels objectius que recull el Pla Educatiu del municipi per tal de «reforçar el Consell Escolar Municipal com a espai de debat i (re)coneixement de les necessitats i recursos socioeducatius de la vila».

Els nous representants que ara en formaran part, d'altres àmbits educatius, públics i privats, seran un màxim de vuit integrants. Aquests s'escolliran com a representants de cada àmbit educatiu o dels que, en un futur, es pugui considerar oportú, en funció de la realitat social i educativa de Salt.

Durant els darrers tres mesos s'ha dut a terme el procés per designar els membres del nou sector. En aquesta línia, es va fer arribar la informació a les entitats de la vila. Així, aquelles entitats que van mostrar interès a formar part del nou sector CEM van participar en una trobada el passat 16 de febrer, on es va designar la seva participació.

Nous membres designats

En concret, els nous membres que s'han incorporat al CEM ho fan amb la distribució següent: un representant de les universitats amb seu a Salt (una plaça que serà rotativa cada curs), dos membres en representació de la Taula d'Entitats del Sector Social, un membre de l'escola de música La Moderna, un altre dels Marrecs de Salt i un últim provinent de l'Associació Azahara.

El regidor d'Educació, Fermí Cunill, explica que «amb les noves incorporacions al CEM, d'àmbits molt diversos però directament connectats al sector educatiu, guanyem una mirada més àmplia i ens permetrà comptar amb més aportacions per debatre i, si s'escau, aplicar-les sempre sota el paraigua del Pla Educatiu».

Entre les modificacions que s'han incorporat al nou reglament del CEM, també hi ha el canvi de nom de l'organisme, que ha passat de dir-se Consell Escolar Municipal a Consell Educatiu Municipal.