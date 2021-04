Sarrià demana respectar el toc de queda pel Ramadà

La Policia Local de Sarrià de Ter demana que els musulmans respectin el toc de queda i les mesures de distanciament social durant el període del Ramadà.





El vídeo, publicat divendres al Facebook de l'Ajuntament coincidint amb l'inici del Ramadà i del qual n'ha fet ressò E-notícies, mostra dos agents de la Policia Local del municipi demanant«La situació no ho permet. Agraïm molt que us quedeu a les vostres cases i evitar celebracions a fora», emet el comunicat. Tanmateix, els dos agents desitgen un feliç Ramadà i es mostren a la seva disposició per «resoldre dubtes o qualsevol ajuda».