El Tarlà voltarà les escoles en lloc de la barra giratòria de l'Argenteria

Aquesta primavera, tampoc es podran veure les acrobàcies del Tarlà al carrer de l'Argenteria de Girona a causa de les dades epidemiològiques. Per no deixar-lo endreçat, l'Ajuntament ha buscat una alternativa per apropar-lo a les escoles que habitualment s'hi acostaven per veure'l en acció.

Des d'ahir i fins a finals de juny, la tradicional figura gironina recorrerà vint-i-set centres escolars de la ciutat. «Ja que no poden anar a veure el Tarlà, el Tarlà es desplaça a les escoles», va dir ahir el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, durant l'acte de presentació de la iniciativa a l'escola Carme Auguet.

L'objectiu, va explicar, és «mantenir viva la flama del Tarlà i la cultura popular» en un moment en què «les Festes de Primavera no són possibles per les restriccions».

Laura Serrats, directora de l'escola Carme Auguet, es va mostrar satisfeta de ser -juntament amb l'escola Montfalgars- la primera a rebre la figura. «Ens fa il·lusió que el centre de la ciutat s'acosti al nostre barri, que queda allunyat».

La proposta és també una alternativa per evitar aglomeracions sota el ninot i que el Tarlà es quedi, per segon any consecutiu, sense sortir. El consistori va recordar que el 2020 no es va fer res per culpa del confinament per la pandèmia de covid-19. Serrats va aprofitar per ressaltar «el paral·lelisme de l'època en què va sorgir el Tarlà amb què estem vivint».

I és que els orígens d'aquest personatge es remunten al segle XIV, quan el carrer de l'Argenteria es va barrar després que hi aparegués un brot de pesta negra.

En aquell moment, per amenitzar el temps i distreure els habitants, un veí conegut com el «Xato» es va posar a fer cabrioles al mig del carrer.

Posteriorment a aquest episodi, es va construir el ninot del Tarlà per recordar-lo. Ara, en plena pandèmia de covid-19, recorrerà les escoles.

En relació amb el Tarlà, també es repartiran dos-cents domassos «entre veïns, veïnes, escoles i comerços» i vint-i-dues vinyetes de l'auca trossejada pels aparadors de la ciutat.

Material didàctic

Àdam Bertran, regidor d'Educació, Infància i Esport, va afegir que al portal de l'Ajuntament s'han penjat «recursos pedagògics i educatius» perquè la tradició es pugui treballar a les aules.

S'hi pot trobar l'auca -en color i per pintar-, una plantilla per construir el ninot, la llegenda -en paper i interactiva- i un vídeo on se'l veu actuant al carrer «perquè es vegi com fa les tombarelles».

Serrats va compartir com ho treballen al Carme Auguet dient que primer s'explica la història a classe i després, «amb el grup bombolla», s'apropen a conèixer el personatge que seu a l'entrada.

L'escola ha aprofitat l'arribada del Tarlà per decorar l'espai on reposa, amb llibres i il·lustracions de la figura i de Girona.

Figures noves d'imatgeria

Ahir, sobre una lleixa al costat del ninot, hi havia també tres figures noves de la col·lecció d'imatgeria de la ciutat. El capgròs Esquivamosques, que es va fer a finals de l'any passat, ja es pot comprar a l'Oficina de Turisme de la Rambla i a la botiga del Museu d'Història. La parella de gegants Feliu i Maria Àngels encara no està disponible.