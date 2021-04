Cassà denuncia manca d'ajuda amb les ocupacions

El regidor de Governació de Cassà de la Selva, Marià Montsunyer, denuncia falta de suport als ajuntaments amb els casos d'ocupacions «conflictives», és a dir, aquelles en què individus s'apropien d'un habitatge amb fins delinqüencials. La tragèdia de divendres a Cassà ha tornat a posar el tema a sobre de la taula. Una problema, però, que, com diu el regidor, «és arreu, no només a Cassà», i el qualifica de «pandèmia».

El responsable de Governació assegura que hi ha ocupacions de més caire social i que amb aquestes s'acaben trobant solucions però les conflictives els comporten problemes, com la dels baixos del número 51 del carrer Raval que van acabar incendiats i amb dos morts. En aquests moments, l'edil explica que desconeixien els tres inquilins -els dos morts tenen entre 20 i 25 anys- perquè s'hi havien instal·lat a finals de març. Però assegura que els que van marxar al febrer eren conflictius amb els veïns.

Per posar-hi fi, l'Ajuntament opta per «pressionar» fins que acaben marxant els ocupes. Per això la Policia Local treballa juntament amb els Mossos. Aposten per fer pressió amb identificacions dels inquilins, fent talls de subministraments si es detecten fraus amb Endesa, entre d'altres. Tot i això, l'edil lamenta que les ocupacions «donen problemes als ajuntaments perquè tenim el marc competencial que tenim i una plantilla de 21 agents de la Policia Local», uns agents, diu , «que no són per atendre un conflicte d'aquesta naturalesa». Montsunyer posa d'exemple també altres problemàtiques, com que molts pisos ocupats són propietat de grans tenidors i això els en dificulta la resolució.

Sobre el carrer Raval, on es va produir l'incendi mortal, recorda que estan al cas de les ocupacions conflictives del bloc del costat sinistrat i que tenen identificats els qui viuen a qui sospiten que estan darrere d'alguns robatoris a la zona. També denuncia, com van fer els veïns divendres, que els baixos incendiats tenien la llum punxada amb el bloc veí i que era un perill. Ara el pis s'ha tapiat provisionalment i esperen que Servihabitat ho faci definitivament per evitar més ocupacions, afirma.