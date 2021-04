La Festa de Sant Jordi de Salt comptarà amb 27 parades

Tot a punt per. Tal com és habitual, el punt neuràlgic de la Festa serà el. Finalment hi haurà 27 parades:

A la zona, s'hi habilitarà tot un dispositiu per complir amb les normatives sanitàries i d'higiene aprovades per la Generalitat per fer front a la Covid-19.

En aquest sentit, l'espai estarà perimetrat i amb un circuit únic per evitar que es creuin els veïns i veïnes que hi passegin. El punt d'entrada serà a l'alçada del carrer Manuel de Falla i la sortida, per Miguel de Cervantes. L'horari serà de nou del matí a vuit del vespre.