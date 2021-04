Girona injectarà 1,2 milions a l'empresa de transport públic

L'Ajuntament de Girona injectarà 1,2 milions d'euros (MEUR) a l'empresa de transports públics TMG per garantir-ne l'equilibri econòmic arran del descens d'usuaris per la pandèmia. L'any passat, la covid-19 va provocar que els viatges en bus urbà es reduïssin fins a un 50%, i que la Girocleta –el servei públic de bicicletes- perdés fins a un 15% d'abonats. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, confia que aquest 2021 els passatgers dels autobusos comencin a recuperar-se, però també admet que encara s'estarà lluny de les xifres que hi havia al 2019 (abans de l'esclat de la pandèmia). Sureda admet que aquests 1,2 MEUR extra seran "un esforç econòmic important", però que s'ha escollit aquesta opció abans de reduir horaris i freqüències.

Menys usuaris i, de retruc, també menys ingressos. El coronavirus ha provocat que durant el 2020 hagin baixat fins a un 50,4% els viatges en bus urbà i fins a un 33,8% els usos de la Girocleta a la ciutat. En el cas dels autobusos, l'any passat es va tancar amb 1.658.150 viatges (lluny dels 3.345.105 del 2019). I pel que fa al servei de bicicleta pública, es van comptabilitzar 356.893 usos (l'any anterior, en van ser 538.817).

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, explica que les línies d'autobús que es van veure més afectades pel confinament van ser la L8 i la L11. Són les que arriben fins a la UdG i que, fins i tot, van arribar a deixar de prestar servei. Pel que fa a la Girocleta, allà on més van caure els usos va ser a les estacions més cèntriques de la ciutat (plaça Catalunya, estació de trens o Ramon Folch).

Sureda explica que, de fet, el descens d'usuaris d'autobusos i dels abonats a la Girocleta –aquí, es va passar dels 3.592 als 3.035- s'emmarca dins un context general de davallada de la mobilitat. Perquè al llarg del 2020, de mitjana van circular fins a un 40% menys de vehicles a la ciutat. "Sigui pel teletreball, pel canvi d'hàbits de consum que ens porten a fer compres on line o per les restriccions en oci", concreta la regidora.

Sigui com sigui, i tornant a TMG, els transports públics de Girona van ingressar fins a 1 MEUR menys arran de la pandèmia (es va passar dels 5.19 MEUR del 2019 als 4,02 de l'any passat). Com que aquesta empresa és 100% pública, i necessita quadrar comptes –també rep subvencions de l'Estat i de l'ATM- l'Ajuntament es va veure obligat a fer una aportació extra de 815.000 euros per afrontar les conseqüències de la pandèmia. I tot i això, precisa Sureda, es van comptabilitzar uns 100.000 euros de pèrdues.

1,2 milions més

Ara, l'Ajuntament preveu que aquest 2021 haurà d'incrementar encara més aquesta injecció extra arran de la pandèmia. En concret, elevant-la fins als 1,2 MEUR. Això suposarà que, en global, i sumant també allò que ja hi destinava de manera ordinària, el consistori acabarà aportant a Transports Municipals del Gironès (TMG) fins a 3,4 MEUR.

La regidora ha explicat que, l'any passat, la subvenció de l'ATM va ser de 600.000 euros; i que la de l'Estat va situar-se en 220.000. I aquí, Marta Sureda ha criticat que, tot i que el govern espanyol va prometre incrementar aquestes quantitats arran de la pandèmia, finalment això es va traduir "en res" (perquè no va acabar fent-ho).

La regidora ha admès que l'aportació que s'ha previst per a aquest 2021 suposarà "un esforç econòmic important", i que el consistori haurà de treure aquests diners d'altres partides. Però Sureda també ha dit que l'altra opció passava per "ajustar l'oferta a la demanda actual" i, per tant, reduir línies i horaris. I ja ha deixat clar que l'Ajuntament, això, no s'ho planteja.

"Volem oferir un servei de qualitat i seguir apostant pel transport públic; és una de les prioritats d'aquest govern", ha subratllat.

Recuperar la confiança

La regidora de Mobilitat també ha dit que, entre els objectius per a aquest 2021, hi ha el de recuperar la confiança dels usuaris, en paral·lel a continuar l'aposta per un transport públic més sostenible. "No s'ha de tenir por a fer servir els autobusos", ha dit Sureda, recordant que els vehicles es desinfecten de manera recurrent i que, entre d'altres, s'han impulsat sistemes per garantir la seguretat dels passatgers (com el pagament exclusiu amb targeta).

Per últim, Sureda també ha explicat que aquest any arribaran tres nous autobusos urbans, gràcies a l'acord per a les inversions, que es destinaran a substituir aquells de la flota que estan més envellits. Actualment, TMG té 34 busos (i els més antics daten del 1999).

I en referència a la Girocleta, la regidora de Mobilitat ha dit que es preveuen posar en servei tres noves estacions per a aquest 2021 (tot i que ha dit que encara no s'ha decidit a on). També ha explicat que l'Ajuntament està pendent de rebre una remesa de 250 bicicletes noves –que s'espera des de finals del 2019- per substituir totes les que té el servei. Ara per ara, la Girocleta té 200 bicicletes (de les quals, 180 estan permanentment al carrer).