L'Espai Gironès regala roses i dues nits d'hotel per St. Jordi

L'Espai Gironès regalarà roses i la possibilitat de guanyar una estada de dues nits d'hotel aquest divendres, dia de Sant Jordi. "On et porta un llibre no et porta ningú"; sota aquest lema, es podrà triar entre diferents destinacions literàries: El centre de la terra, Ítaca, L'Atlàntida, L'Illa del Tresor, La volta al món, i Fins a l'infinit i més enllà.



Els participants hauran d'enganxar gomets a la destinació que prefereixin. Fent això, rebran una rosa i entraran al sorteig per guanyar una estada de dues nits d'hotel per a dues persones (amb esmorzar inclòs) a l'hotel La Plaça de Madremanya.



Aquesta iniciativa es durà a terme a la plaça del Foc, de 10h a 13h i de 16h a 20h, i el sorteig es farà el 26 d'abril.

Parades a l'entrada del centre comercal

Durant la Diada de Sant Jordi també hi haurà una parada de llibres de l'FNAC i una altra de roses a l'entrada principal del centre comercial.

Aquesta acció s'inclou en el conjunt d'iniciatives que es duen a terme al centre comercial per "retornar als clients la confiança dipositada" en ells durant tot el període de tancament, expliquen en un comunicat.

Impacte de les restriccions

Des de l'Espai Gironès recorden que va reobrir les portes l'1 de març; primer, de dilluns a divendres i posteriorment també els caps de setmana. Apunten que així s'ha acabat amb una "situació de discriminació" en relació a la resta de comerços.



Queda pendent però que el Govern deixi reobrir els establiments de restauració (n'hi ha 11 al centre comercial). Amb l'excepció del menjar per emportar que fan només alguns establiments, els restaurants han de mantenir les portes tancades, "amb un tracte discriminatori en relació a la resta del sector", critiquen.

Més de 300.000 euros en seguretat

L'Espai Gironès es va reafirmar com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia amb la renovació per part de l'empresa Bureau Veritas del certificat obtingut a partir de l'auditoria dels procediments implantats.



El centre comercial ha fet una inversió de 190.000 euros el 2020 i de gener a maig d'aquest any 2021 invertirà 135.000 euros més per tal que totes les activitats es desenvolupin amb la màxima seguretat. "S'ha demostrat en tot moment que és un espai segur tant per als clients com per als treballadors", subratllen des de l'Espai Gironès.

A l'Espai Gironès hi treballen unes 800 persones (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment), i a aquesta xifra s'hi ha de sumar un número important de llocs de feina indirectes, petits empresaris, comerç local i altres cadenes.