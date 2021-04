L'estudi Obrir Girona arrencarà divendres amb un cicle de sopars a sis restaurants

L'estudi clínic Obrir Girona, que vol provar l'eficàcia d'un passi digital 'covid-free', arrencarà aquest Sant Jordi amb un cicle de sopars a sis restaurants de la ciutat. Se'n faran cada divendres i dissabte, fins al 22 de maig, i també es preveu que l'Uni jugui un partit de bàsquet al pavelló de Fontajau amb 3.000 espectadors. Tots els qui vulguin participar a la prova pilot s'hauran de descarregar una aplicació i acreditar que tenen un certificat MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar). Qui ho validarà seran les farmàcies. Bé sigui perquè estan vacunats, perquè ja han passat la covid-19 o mitjançant un test d'antígens. Els impulsors de l'estudi, el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), treballen per incloure més actes al calendari.

L'estudi clínic arrencarà aquest Sant Jordi amb els sopars Obrir Girona. Seran àpats que tindran lloc a sis restaurants de la ciutat (l'Umai, el Mimolet, l'Índigo, el Divinum, el SiNoFos i Cal Ros). Es faran cada divendres i dissabte mentre duri la prova pilot, fins al 22 de maig.

A més d'aquest cicle de sopars, el calendari d'Obrir Girona també preveu celebrar amb un aforament de 3.000 espectadors el partit de la final de la Lliga Femenina Endesa a Fontajau el dia 2 de maig, en cas que l'Uni Girona quedi classificat. La resta d'actes del calendari els anirà confirmant l'organització d'Obrir Girona en els pròxims dies.

L'estudi clínic, impulsat pel CBCat, vol provar un model de passis digitals de tests i vacunació. L'objectiu és el de poder començar a fer una reobertura segura i controla d'aquelles activitats i esdeveniments que la pandèmia ha estroncat.

Tot i que el calendari d'actes s'ha hagut d'endarrerir –entre d'altres, perquè faltava l'aval del Procicat- el projecte va començar a finals del mes de febrer. Va ser aleshores quan es van fer les formacions a les farmàcies de Girona que hi participen –més d'una trentena- perquè sabessin com desenvolupar el seu rol. Des de l'organització s'insisteix que, de fet, "l'èxit del sistema proposat" depèn en gran mesura del paper "fonamental" de les farmàcies (que seran les que certificaran si els usuaris són aptes o no).

Aplicació al mòbil i certificat

Tothom que vulgui participar en qualsevol esdeveniment d'Obrir Girona s'haurà de descarregar l'aplicació gratuïta de certificats digitals ICC AOKpass. Després, s'haurà de crear un perfil i un certificat, que posteriorment caldrà validar a qualsevol de les més de trenta farmàcies que participen en el projecte.

Serà allà on s'acrediti que l'usuari té MBCC mitjançant tres sistemes. Si la persona ja ha rebut la vacuna contra la covid-19, haurà de portar el certificat corresponent. Si ja ha passat el virus, caldrà dur una PCR positiva de fa més de quinze dies. I si no es troba en cap d'aquests dos casos, es podrà fer un test d'antígens a la farmàcia mateix.

Si el test és negatiu, automàticament se l'acreditarà com a persona MBCC; i per tant, apta per accedir als esdeveniments d'Obrir Girona durant les properes 36 hores. Els procediments tenen un cost d'entre 2 euros i mig i 8 euros i mig (depenent de la modalitat del certificat).



Privacitat de les dades

Un dels punts clau de la tecnologia blockchain és la seva característica de 'privacy by design', (privacitat des del disseny). Mitjançant la blockchain, emprada en l'aplicació AOKpass que es farà servir a Obrir Girona, es garanteix que les dades dels usuaris no es desplacen del seu dispositiu mòbil.

Així ho reitera el president del CBCat, Quirze Salomó: "La privacitat per disseny és una revolució". "L'usuari no ha de demanar-la o exigir-la, perquè la privacitat de les dades és per defecte, és automàtica, es troba enclavada al codi, i és un component essencial del disseny".

Els organitzadors de la prova pilot treballen per incloure més actes al calendari de l'estudi clínic (més enllà del cicle de sopars i el partit de bàsquet). Per a més informació, es pot consultar la web del projecte www.obrirgirona.cat.

El CBCat, impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament de Polítiques Digitals, té com a finalitat promoure l'adopció d'actius digitals i tecnologies descentralitzades (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals. No només entre tots i cadascun dels sectors industrials sinó també, i sense excepció, entre aquells actors, individuals o col·lectius, privats o institucionals, potencialment concernits. Promou, explica, i educa sobre la tecnologia blockchain, casos actuals d'aplicació i possibilitats futures.