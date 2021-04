En memòria de Josep Tarrés

Ahir al migdia teníem programada la presentació del cartell del Temps de Flors d'aquest any. Poques hores abans rebíem la notícia de la mort de Josep Tarrés, un dels fundadors de l'Exposició de Flors el 1954, i a qui la ciutat deu una part important de l'impuls en la recuperació del seu patrimoni, sobretot del call jueu. En Josep Tarrés, amb la seva dona Pia Crozet, han deixat una petjada profunda a Girona, en el tangible i en l'intangible. Podem gaudir de l'obra escultòrica de la Pia, i de l'obra escrita de Tarrés. I a la vegada som una ciutat orgullosa d'un patrimoni jueu únic a Europa, que en bona part hem d'agrair a Josep Tarrés la seva recuperació i difusió.

Ell sempre va defensar el retorn de la cultura sefardita, hi va dedicar esforços ingents a través d'Isaac el Cec, i va ser el detonant del redescobriment d'aquesta joia que tenim a Girona i que és el Call. Parlar amb en Josep Tarrés era també una redescoberta constant de la història de la ciutat i de les nostres tradicions, i l'Ajuntament li va atorgar una merescudíssima distinció de Ciutadania en reconeixement al seu compromís cívic i activisme cultural.

Josep Tarrés representa una Girona compromesa en el seu desenvolupament, respectuosa amb el seu passat i responsable en la seva projecció. Va estar implicat fins al final en el teixit social i cultural de la ciutat, i per tant mereix tots els agraïments per la seva tasca. Va ser un visionari, una persona que amb una passió indescriptible va saber convèncer-nos de la importància que tenia el Call, i de les possibilitats d'una exposició de flors que ha arribat a unes cotes de reconeixement i qualitat que segurament ni ell mateix s'havia imaginat.

Com deia, ahir vam presentar el cartell del que serà un Temps de Flors especial aquest 2021, a cel obert, sense poder aprofitar tota la riquesa monumental del Barri Vell. En el cartell de Martina Meotto hi surt l'àngel de la Catedral, una imatge que també ens evocarà la figura de Josep Tarrés. Ell va ser un àngel per a la ciutat, ara és feina de tots protegir i preservar el seu llegat. Descansi en pau.