Demanen quatre anys de presó per obligar una noia «semiinconscient» a fer-li una fel·lació davant una discoteca de Girona

Fiscalia i defensa demanen 4 anys de presó per a un acusat que ha reconegut que la matinada del 22 de desembre del 2019 va obligar una noia "en estat de semiinconsciència" a fer-li una fel·lació davant d'una discoteca de Girona. L'acusen d'un delicte d'abús sexual amb accés carnal a la cavitat bucal.

Al judici, a l'Audiència de Girona, el processat ha admès els fets, ha dit que té llacunes de memòria perquè anava borratxo i ha assegurat que n'està "penedit". Una parella d'amics que estava davant el local van veure que a la víctima "li passava alguna cosa dolenta" i la van anar a socórrer. "Ella no responia, li vaig preguntar a ell com es deia la noia i em va dir que no ho sabia", ha explicat el testimoni. Llavors, van trucar a la policia.