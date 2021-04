Valoració positiva de la primera reunió entre estudiants de la UdG i el rector després de la tancada

Diversos representants del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'han reunit aquest dimecres al matí amb el rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi. La trobada ha acabat amb una valoració positiva per part dels estudiants després de debatre alguns dels punts que van reclamar al llarg de la tancada d'aquest dimarts. De tota manera, la reunió d'aquest dimecres només ha estat la primera d'una sèrie de trobades que volen mantenir fins que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) no signi els compromisos anunciats aquest dimarts. Per això asseguren que seguiran pressionant a Quim Salvi i a la resta de rectors d'universitats fins aconseguir que l'ACUP es comprometi a resoldre les demandes plantejades.