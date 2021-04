Demanen 4 anys de presó per obligar una noia mig «inconscient» a fer una fel·lació

Fiscalia i defensa demanen 4 anys de presó per a un acusat que ha reconegut que la matinada del 22 de desembre del 2019 va obligar una noia «en estat de semiinconsciència» a fer-li una fel·lació davant d'una discoteca de Girona. L'acusen d'un delicte d'abús sexual amb accés carnal a la cavitat bucal. Al judici, a l'Audiència de Girona, el processat va admetre ahir els fets, va dir que té llacunes de memòria perquè anava borratxo i va assegurar que n'està «penedit». Una parella d'amics que estava davant el local van veure que a la víctima «li passava alguna cosa dolenta» i la van anar a socórrer. «Ella no responia, li vaig preguntar a ell com es deia la noia i em va dir que no ho sabia», va explicar el testimoni. Llavors, van trucar a la policia.

La Fiscalia demanava inicialment 6 anys de presó. Com que l'acusat va reconèixer els fets i va dir que aquella nit anava borratxo, li va apreciar que en el moment dels fets estava afectat pel consum d'alcohol. Sol·licita ara 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal a la cavitat bucal, 5 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 100 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 8 anys. També vol que l'acusat indemnitzi la víctima amb 6.000 euros pel dany moral. La defensa es va adherir a la petició. L'acusat va exposar que havia tingut problemes amb l'alcohol i que està en tractament i va assegurar que «és una situació molt desagradable per a mi i per a la persona a qui li ha passat. N'estic penedit, no m'agraden aquestes coses».