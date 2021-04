Girona injectarà 1 milió d'euros més a TMG per salvar el transport públic

L'Ajuntament de Girona vol seguir apostant «pel transport públic i sostenible» a la ciutat, va dir ahir la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. En aquesta línia, Sureda va explicar que aquest 2021 està previst injectar 1,2 milions d'euros més a Transports Municipals del Gironès (TMG) perquè es pugui seguir disposant d'una gestió pública, tant del servei d'autobusos com de la Girocleta.

Amb la suma afegida, Girona destinarà un total de 3,4 milions d'euros al servei. Sureda va admetre que aquest import extra serà «un esforç econòmic important», però que el consistori opta per aquesta opció abans de reduir horaris.

L'any passat, a causa de la pandèmia i el descens d'usuaris, TMG va ingressar fins a un milió d'euros menys, passant dels 5,19 milions d'euros del 2019 als 4,02. I, tot i que l'Ajuntament va fer una aportació extra de 815.000 euros, es van comptabilitzar uns 100.000 euros de pèrdues.

Marta Sureda va criticar que, tot i que el Govern espanyol va prometre incrementar aquestes quantitats arran de la pandèmia, finalment no va ser així. L'any passat, TMG va injectar 220.000?euros de l'Estat i 600.000?euros d'ATM.

Menys usuaris

El 2020, respecte de l'any anterior, les línies urbanes van realitzar un 50,4% menys de viatges, especialment les línies L8 i L11, que connecten amb les universitats. Fins i tot, «van estar alguns mesos fora de servei», va dir Sureda. L'ús de la Girocleta també va caure, tant en percentatge de persones abonades (15,5%) com de viatges (33,8%).

En xifres, el servei d'autobusos va tancar el 2020 amb 1.658.150 viatges (lluny dels 3.345.105 del 2019). I el de bicicleta pública, amb 356.893 (538.817 el 2019). A Girona, hi va haver un 40% menys de vehicles circulant per la ciutat. «Sigui pel teletreball, pel canvi d'hàbits de consum o per les restriccions en oci», va dir la regidora, que va afegir que «es vol recuperar la confiança dels usuaris» perquè el transport públic «és segur i compleix les mesures covid». Els autobusos circulen amb les finestres abaixades, es desinfecten els vehicles i s'ha eliminat el pagament en efectiu.

Renovació de la flota

A finals d'any està previst que arribin tres nous autobusos urbans, que s'afegiran als vuit que es van adquirir l'any passat. Els nous vehicles funcionen amb gas natural i es destinaran «a substituir els més vells». Actualment, hi ha 34 busos en circulació i els més antics daten del 1999.

La Girocleta també renovarà la flota de bicicletes. L'Ajuntament està pendent de rebre'n 250 de noves, que s'esperen des de finals del 2019 i sembla que arribaran aquest estiu.

Ara per ara, el servei disposa de 200 bicicletes. D'aquestes, 180 estan permanentment al carrer i la resta, en reparació. Amb la nova comanda, es preveu «poder substituir les més velles» i augmentar el nombre total de bicicletes que hi ha al carrer fins a 220 unitats.

A més, la regidora de Mobilitat va explicar que aquest any es preveu instal·lar tres noves estacions de Girocleta, tot i que «encara no s'ha decidit a on».