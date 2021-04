El Govern destinarà 1,4 milions d'euros per millorar la séquia Vinyals

El Govern ha aprovat una inversió d'1,4 milions d'euros, entre el 2021 i el 2022, per les obres de millora d'un tram de la séquia Vinyals entre Girona i Celrà. La resta, uns 627.000 euros, els aportarà la Comunitat de Regants de la séquia. Primer, es rehabilitarà la captació d'aigua del riu Ter i la canonada de la xarxa principal, de 860 metres. Després, es construirà un nou tram de canonada de 460 metres més. El projecte està cofinançat per fons europeus i implicarà un conjunt de millores a la zona de conreus com ara un estalvi potencial de l'aigua de l'11% i un benefici en la gestió de l'aigua per a 465 explotacions agrícoles. També, per indicació de l'Agència Catalana de l'Aigua, s'aplicarà un control de les espècies exòtiques invasores.