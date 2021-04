L'Espai Gironès celebra poder tornar a obrir l'hostaleria, però diu que la mesura "arriba tard"

Un restaurant de l'Espai Gironès on només es pot agafar menjar per emportar

El centre comercial Espai Gironès de Salt celebra les noves mesures del Procicat, que permetran obrir de nou l'hostaleria a l'interior dels centres. Unes mesures que, això sí, consideren que "arriben tard" i amb molts d'aquests negocis tocats per la crisi.

El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, assenyala que dels últims sis mesos aquests establiments n'han estat tancats cinc i mig. "Hauria d'haver arribat abans tant pel greuge comparatiu amb la resta d'hostaleria de carrer i també perquè aquí es complia amb totes les mesures de seguretat", remarca Jordà. Els empresaris, per la seva banda, es mostren "satisfets" amb la decisió del Procicat i esperen que "s'allargui més enllà d'una setmana".

Satisfacció entre els hostalers del centre comercial Espai Gironès de Salt al saber que, a partir de dilluns, podran tornar a servir àpats als seus establiments. La decisió del Procicat ha estat una "glopada d'aire" per a un sector que ho ha passat malament els darrers sis mesos. De fet, el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, recorda que en l'últim mig any amb prou feines han pogut obrir dues setmanes. Una situació que ha fet que molts negocis hagin quedat tocats i, per això, celebren la reobertura del proper dilluns.

Negocis com el d'en Mario Muñoz, que té un restaurant al centre comercial i que diu que ha viscut una "molt mala experiència". "Esperem que no es quedi en només una setmana i es mantingui obert, perquè si no es farà molt complicat seguir" assenyala.

En Mario explica que per poder tirar endavant aquests mesos ha hagut de demanar pòlisses de crèdit per pagar les despeses que ha tingut, malgrat que el negoci ha estat tancat. Ara, espera "posar-se al dia" a partir de dilluns i començar a recuperar-se. "Estem molt animats i amb ganes", remarca.



Arriba tard

El sector considera que la reobertura de l'hostaleria als centres comercials "arriba tard". Una opinió que comparteix també Jordà, que considera que hauria d'haver estat efectiva abans per dos motius: "d'una banda pel greuge comparatiu amb la resta d'establiments de carrer, i de l'altra, perquè s'han complert les mesures sanitàries en tot moment".

Jordà confia que el Procicat no "tornarà enrere" la setmana que ve i diu que continuaran treballant "tant com fins ara", per tal de poder seguir amb els establiments oberts. El gerent del centre ha volgut destacar "l'enorme esforç" dels restauradors de l'Espai Gironès que han mantingut els seus negocis malgrat les restriccions.



Més gent

La reobertura de la restauració als centres ha vingut acompanyat de l'aixecament del confinament comarcal i, per tant, de la lliure circulació a tot Catalunya. En aquest sentit, Jordà dona per fet que hi haurà més clients a l'Espai Gironès, si bé diu que no es produiran aglomeracions, perquè l'aforament continua limitat al 30%.

"Creiem que la gent ve quan ha de venir. Aquells que ens visitaven sense saber si comprarien i només tenien la intenció per fer una passejada ja no els tenim. Ara els clients, vénen, compren i marxen", ressalta Jordà.

Finalment, des del centre també han destacat que l'aixecament de la restricció als establiments fins a 800 metres quadrats. Jordà assenyala que havien detectat que això provocava "certes cues" que ara creuen que no es produiran.