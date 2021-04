La Policia Local de Salt denuncia 30 conductors de patinets elèctrics per incomplir la normativa de circulació

La Policia Local de Salt ha denunciat 30 conductors de patinets elèctrics durant la primera quinzena d'abril per no complir la normativa de circulació que va aprovar el consistori a finals del 2020. Al llarg de dues setmanes s'han aturat 203 patinets i 125 bicis per informar de l'ordenança vigent. En el cas de les bicis, també s'han posat 25 denúncies per no respectar la normativa de circulació. El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, ha assegurat que es faran controls periòdics a diferents punts i hores del municipi per garantir el compliment de la normativa vigent.

Aquesta campanya sancionadora arriba després que durant el mes de gener la Policia Local fes una campanya informativa amb els canvis de l'ordenança. Es van repartir més de 2.000 tríptics entre usuaris. Ara, durant l'abril s'ha optat per començar a sancionar aquells conductors que no respectin l'ordenança. Les multes per no complir la normativa van dels 60 als 200 euros.

L'ordenança vigent regula que els patinets elèctrics només poden anar pels carrils bici i els carrers amb una limitació de velocitat de 30 km/h. A més, en cap cas podran circular per sobre de la vorera. Els conductors han de portar un casc homologat i en el patinet només podrà anar-hi una persona.