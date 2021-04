Arrenca la prova pilot Obrir Girona amb el cicle de sopars en cinc restaurants de la ciutat

L'estudi clínic Obrir Girona, que vol provar l'eficàcia d'un passi digital 'covid-free', ha arrencat aquest divendres amb el cicle de sopars en cinc restaurants. La jornada ha començat a les set del vespre amb força afluència però sense omplir reserves.

És el cas del restaurant Cal Ros. Per aquest divendres, té quatre taules però el cap de setmana que ve ja avança que estan "desbordats". La primera taula ha arribat a les vuit enmig d'una gran expectació. Per poder entrar, han hagut d'acreditar que compten amb un certificat MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar. "És un petit pas per nosaltres però un gran pas per a la societat", ha assegurat un dels comensals Claudi Camps.

Durant aquest primer cap de setmana de funcionament, s'han emès uns 200 certificats però els promotors de la iniciativa esperen que les reserves augmentin els propers dies.