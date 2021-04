Educació es fa enrere i no destitueix la directora de l'Escola d'Adults de Girona

L'expedient obert al CFA Girona - Escola d'Adults per la cessió d'una aula del centre a un grup d'alumnes, que s'havien autoorganitzat per fer classes d'unes assignatures optatives de l'accés a la universitat per majors de 25 anys, no acabarà amb la destitució de la directora tal com, en un primer moment, s'havia proposat des del Departament d'Educació. Ara, però, i després de la mobilització de la "Comissió de suport al CFA Girona" i de l'entorn del món educatiu gironí, el departament "no aplicarà la sanció prevista, desproporcionada i injusta, i tot queda en una falta lleu d'amonestació" segons ha fet pública aquest matí la comissió.

Des de la comissió recorden les "nombroses accions" que s'han fet en els últims en el que entenien que "no era només un atac a la directora, sinó al centre i a la formació d'adults". Ara, la directora ja ha rebut de la directora ha rebut la resolució definitiva, després dels diferents presentats, i "la falta ha passat de greu a lleu i la sanció final és la d'amonestació".