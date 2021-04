Girona instal·larà plaques solars al mercat, a les piscines cobertes, al pavelló de Vila-roja i a l'escola de la Font

Girona instal·larà plaques solars fotovoltaiques al Mercat del Lleó, a les piscines cobertes de Palau i de Santa Eugènia, al Pavelló de Vila-roja i a l'Escola Font de la Pólvora. Aquest divendres la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte, que suposa una inversió de 476.630,49 euros. A més de cobrir les necessitats dels equipaments, el sistema també permetrà fer front a la pobresa energètica, perquè un percentatge de l'energia es destinarà a habitatges protegits o de famílies vulnerables de la zona. "Estem compromesos en fer que Girona sigui una ciutat sostenible, i això també implica començar a produir la nostra pròpia energia aprofitant els equipaments municipals", diu el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí.

La instal·lació de les plaques solars a les teulades d'aquests equipaments respon a la voluntat del consistori de continuar apostant per les energies renovables i la disminució de les emissions de CO2 a l'atmosfera. Al mateix temps, subratlla el consistori, s'aconseguirà produir energia local, que l'Ajuntament podrà autogestionar i fer front a problemàtiques com la pobresa energètica.

"Tenim la convicció que el projecte serà positiu per a Girona i un cop estigui en marxa estarem molt pendents d'analitzar-ne els resultats per tenir-los en compte de cara a les decisions que haguem de prendre en el futur", subratlla el tinent d'alcaldia d'Urbanisme. "Vivim en un context de crisi climàtica, i això ens obliga a les administracions a ser valents i a tirar endavant projectes que puguin ser positius per a la bona salut de la ciutat i el planeta", hi afegeix Lluís Martí.

Les plaques que s'instal·laran són de modalitat compartida i permetran, sense haver de realitzar una connexió física, traslladar la producció excedent d'energia en altres equipaments o habitatges propers de menys de 500 metres de distància. Per exemple, està previst que el sobrant de les plaques de la piscina de Santa Eugènia compensi les factures energètiques d'altres punts com el Pavelló Montfalgars, l'Escola Montfalgars, l'Escola Dalmau Carles i el camp de futbol de Santa Eugènia.

A més, aquest sistema permetrà fer front a la pobresa energètica, ja que un percentatge de la producció d'energia es podrà destinar a habitatges de protecció social o de famílies vulnerables ubicats a la zona. En aquest sentit, s'han detectat dos equipaments idonis: l'Escola de Font de la Pólvora i el Pavelló de Vila-roja.

La resta d'equipaments s'han seleccionat perquè són grans consumidors energètics i per la seva proximitat amb altres espais per poder compartir l'excedent d'energia. També s'han valorat altres aspectes més tècnics com el tipus de coberta, l'orientació solar i l'absència d'ombres. Actualment, a la ciutat hi ha dos centres municipals que compten amb plaques solars: el Mercagirona i el Centre Cívic Ter.

Aquest projecte s'emmarca dins el Pla d'Acció d'Energia Sostenible de Girona. Té un cost de 476.630,49 euros (IVA inclòs). L'import es desgrana de la següent manera: 116.383,60 euros per les plaques del mercat; 90.205,90 euros, per les del pavelló; 82.212,52 euros, per les de l'escola; 131.853,16 euros per les de la piscina de Palau, i 55.975,31 euros, per les de la piscina de Santa Eugènia.

Ara el projecte passarà a exposició pública, i un cop finalitzi aquest període s'haurà d'aprovar definitivament per Junta de Govern Local. Tot seguit, es podran licitar les obres d'instal·lació de les plaques solars.