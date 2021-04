Salt posa 30 denúncies per incomplir la normativa de patinets elèctrics

Salt ha impulsat una campanya per fer complir la normativa municipal, aprovada a finals de l'any 2020, respecte a la circulació de patinets elèctrics. Per informar dels detalls del reglament, es van repartir més de 2.000 tríptics entre els usuaris (603 patinets i 125 bicicletes) a principis d'any.

Aquest mes d'abril, s'han començat a posar sancions. I durant la primera quinzena ja s'han aturat 203 patinets i interposat 30 denúncies.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, va explicar que «hem d'ordenar i integrar a la circulació pel municipi d'un vehicle com el patinet elèctric i, per aquest motiu, hem modificat la nostra Ordenança Municipal de Circulació».

Per complir amb la normativa, cal portar casc homologat i utilitzar els patinets individualment. Tampoc es pot circular per la vorera, s'ha de fer pel carril bici o per carrers amb limitació de velocitat a 30 km/h.

Les possibles sancions a les quals s'enfronten els conductors que no respectin la normativa vigent van dels 60 als 200 euros.