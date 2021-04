Ganes i il·lusió d'anar a sopar a fora la diada de Sant Jordi

Excepcional. Uns pocs gironins van poder gaudir de tornar a trepitjar algun dels cinc restaurants que van obrir ahir en el marc de l'estudi clínic Obrir Girona. La il·lusió i les ganes eren visibles en comensals i restauradors. Probablement, l'entusiasme el despertava més l'excepcionalitat d'anar a sopar fora enmig de les restriccions, que el mateix àpat. Alguns vianants, però, s'ho miraven de lluny, preguntant-se per què no es podien haver afegit més locals a la prova.

«Anem a sopar? De veritat? Que fort! I fora de casa!». A les portes del restaurant SiNoFos de Girona, en Manel Gorina acabava de saber la sorpresa que la Sònia Ternero li tenia preparada per celebrar Sant Jordi. I és que tornar a trepitjar un restaurant en torn de nit es converteix, dins d'una pandèmia, en una activitat molt excepcional. Ahir es va fer realitat en cinc restaurants de la ciutat que participen a l'assaig clínic Obrir Girona. Des de les set del vespre els restauradors ja ho posaven tot a punt per rebre els comensals. Aquests hi havien d'anar amb els deures fets: prèviament s'havien de fer un test d'antígens en una farmàcia, i guardar el resultat a l'aplicació AOKPass, per acreditar així que no tenien covid-19. I les farmàcies, contentes de jugar-hi un paper: «Fa temps que demanàvem participar d'alguna manera», apunta Francesc Folch, de la Farmàcia Folch d'Ecoceutics. «De farmàcies n'hi ha una a cada cantonada, i el sistema sanitari està saturat. Nosaltres podríem fer els tests d'antígens, o vendre'ls», defensa Folch, que en un dia ja portava quinze tests fets de participants de l'Obrir Girona. Ell també havia notat l'alegria dels que hi anaven a fer-se el test, i quedava «parat» que ja portessin l'aplicació a punt. De fet, ahir ja s'havien creat uns 200 certificats, segons informava l'ACN.

Tot un procés que «ha estat molt fàcil i senzill», afirmaven ahir Laia Coderch i Pep Palacios, també dirigint-se a fer l'àpat nocturn. «Ara podran llegir que no tinc covid, i cap a dins», deien just abans de mostrar el «passaport» digital, carregats de ganes. Moltes reserves eren de parelles. Ho explicava el xef Marc Fiol, de Cal Ros, que ahir va omplir a 5 taules de dos, però apuntava que «la setmana següent ja estem desbordats». Un dels que hi va seure ahir va ser Quirze Salomó, president del Centre Blockchain de Catalunya -l'impulsor del projecte- que s'alegrava que l'estudi arrenqués en una data assenyalada com Sant Jordi, per començar a provar una eina que permeti als sectors econòmics «anar per davant de la pandèmia».

El xef del SiNoFos, Marc Ramos, va servir ahir amb el seu equip 20 persones, tot i afirmar que aquesta nit encara tindrà més feina. «La gent està molt animada», reconeixia. Un exemple d'això és Hèlia Brull, que tenia una reserva amb els seus pares. «He estat a París molts mesos, i allà no hi havia res obert», explicava, amb la il·lusió de recuperar un costum que «fèiem molt», «era el moment de posar-nos tots al dia». «Tant de bo surti bé i es pugui anar obrint tot a poc a poc», desitjava.

A fora dels restaurants -que serviran sopars divendres i dissabtes durant un mes- curiosos s'anaven aturant i comentant la reobertura. Entre ells, la Carme Escarrà i la Carme Privat, que es preguntaven: «Per què uns tenen dret a obrir i altres no? Podrien provar-ho amb tots, no?».

Investigació d'alguns restauradors

El propietari d'un restaurant, Albert Caupena, afirma que un grup de restauradors s'estan organitzant i recopilant dades de com s'han escollit els restaurants que han obert i també quants diners costa l'estudi, que, d'altra banda, Caupena creu que «no té sentit» perquè la normativa permet altres activitats on els participants es podrien contagiar. Amb la documentació, volen presentar una denúncia a l'Oficina d'Antifrau per presumpta malversació de fons públics i tràfic d'influències.