L'hostaleria de Girona vol poder treballar també el torn de nit

L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona demana al Govern de la Generalitat que permeti l'obertura nocturna dels establiments de restauració, almenys fins a fer-ho coincidir amb el toc de queda actual -a les deu de la nit.

Aquesta és una petició que el sector fa temps que reivindica, conjuntament amb el Gremi de Restauració de Barcelona. Ara, tenint en compte els canvis en les restriccions anunciats pel govern i que entren en vigor a partir de dilluns que ve (26 d'abril), reclamen més espai de negoci.

Restaurants, cafeteries i bars volen, com a mínim, tenir permís per mantenir-se oberts fins a les 10 de la nit. «Creiem que és una sol·licitud justa i raonable i molt necessària per a tot el nostre sector», va dir Josep Carreras, president de l'Associació d'hostaleria de Girona.

Tot això tenint en compte l'aixecament del confinament comarcal -que permetrà la lliure mobilitat a tot el país a partir del dilluns-, així com el final de l'estat d'alarma -fixat pel 9 de maig.

El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona va dir que una de les principals raons de la sol·licitud és poder «tornar a treballar amb certa normalitat i recuperar l'estabilitat de l'economia del sector», per reactivar també el país.

A més, va afegir que «la ciutadania demana i necessita que comencem a recuperar la vida a la ciutat i a les empreses».

Treballar per sobreviure

Carreras va explicar també que actualment els establiments de restauració estan vivint una situació dramàtica i necessiten poder treballar durant les dues franges horàries de migdia i vespre «poder sobreviure». I va recordar que tot això es deu al fet que «fa molts mesos que no poden treballar amb normalitat».

L'objectiu és aconseguir el permís perquè puguin mantenir-se oberts tota la tarda fins a l'hora de sopar, ampliant així l'horari actual de 7.30 h a 17 h de forma ininterrompuda.