Girona perd l'emblemàtica botiga d'àngels

La falta d'ajudes per poder aguantar les restriccions actuals per frenar la pandèmia ha portat aquest establiment únic a prendre la «dura» decisió d'abaixar la persiana, després de 24 anys a la ciutat.

«Pena i ràbia». És el que senten pel fet d'haver d'abaixar la persiana després de 24 anys a Girona. La indignació és palpable quan se'ls pregunta pel motiu del tancament. L'estudi d'artesania de Dolors Turró, al carrer Hortes, captiva els passejants amb el seu aparador ple d'àngels fets a mà, figures i accessoris que Turró i la seva filla, Sònia Vilanova, elaboren. Però el confinament provocat per la covid-19, i sobretot la falta d'ajudes, els han forçat a posar el cartell de «liquidació per tancament».

L'emblemàtica botiga d'àngels va obrir al carrer Ballesteries de la mà de Turró i s'hi va estar 22 anys. La restauradora d'art va saber fer-se un nom en un ofici com n'hi ha pocs. Potser per això, i especialment pel boca-orella que corria sobre la seva bona feina en un sector tan particular, fins i tot rebien encàrrecs de gent de França o Itàlia que s'hi apropava cada any. «Tots aquests tampoc no han pogut venir», expliquen. A més de la botiga -amb el seu màxim esplendor amb la imatgeria i els pessebres de Nadal-, a la part de taller hi han restaurat peces d'art, com alguns passos de la Processó de Setmana Santa. «És alguna cosa més que comprar i vendre. És saber el que tens, el que fas. Igual que has de saber fins a quin punt es pot restaurar una peça», subratlla Turró.

L'any 2018, Turró va decidir jubilar-se, i la intenció era tancar. Però la seva filla, que també és restauradora de l'art, va trobar el local actual al carrer Hortes, fet que la va engrescar en «la il·lusió de continuar el negoci», explica Vilanova, i així va agafar el relleu de la seva mare. «El primer any va ser fantàstic i, a més, aquesta és una bona zona, potser més que el carrer Ballesteries, que els últims anys ha caigut molt», diu. Això va permetre que la pròpia Turró seguís vinculada a l'establiment en algunes tasques.

«Estàvem molt contentes», reiteren. Fins que la covid-19 les va obligar a tancar, i després han hagut d'aguantar com han pogut. «Ens han tingut deu dissabtes tancats, l'únic dia comercial a l'hivern. Dos mesos i mig sense fer pràcticament res de caixa», explica Vilanova. «Una altra cosa que ens ha fet molt mal és el tancament de l'hostaleria. Tot és una roda». «No saps quant durarà, i no podem seguir posant-hi diners nostres cada mes», lamenta.

Però el que trobaven imprescindible, i no ha arribat, són les ajudes. «No hem rebut cap ajuda, res, ni del Govern ni de l'Ajuntament». «Et sents un número», apunta Vilanova. Per això, després d'un any «aguantant», la situació se'ls ha fet «insostenible» i han pres la decisió de tancar, que se'ls ha fet «molt dura, i més quan fa tant temps que tens la botiga». «És un negoci petit, familiar, no tens un gran recolzament, i tot el que teníem ens ho hem anat menjant aquests mesos», expliquen.

«Ara he de buscar feina», comenta Vilanova, que té clar que de moment s'obre a qualsevol cosa: «Hi ha despeses, no tinc dret a atur perquè soc autònoma... ho tens tot en contra. És una situació molt dura», lamenta. Ara l'estudi Dolors Turró passarà prop de dos mesos en liquidació. «Si esperen, anirà tancant tot Girona», sentencia Turró: «Ja s'ho trobaran, perquè no serà el que era».