Obren nous comerços a Girona que opten pel canvi cap al residu zero

L'any passat, en plena sacsejada econòmica per la pandèmia, diverses persones van decidir obrir comerços de productes ecològics i de residu zero a Girona. Una tendència a l'alça que fa temps que es nota a ciutats més grans, però que aquí és nova.

Aquest és el cas de La bio de Girona, ubicada al carrer Anselm Clavé número 10, que va obrir a l'octubre. La Mercè Juli, sòcia i dependenta d'aquest establiment, creu que segurament el fet d'«estar tancats a casa» els ha impulsat a llançar-se a la piscina perquè «ens ha permès reflexionar sobre el model de vida que volem».

La bio posa a l'abast dels gironins i les gironines tota mena de productes d'higiene personal i de la llar, a granel i elaborats a partir d'ingredients naturals. A més, Juli explica que aposten pel quilòmetre zero -amb productes de proximitat- i per mirar de reduir els plàstics al mínim, disminuint també la quantitat de residus que generem. Parla de «posar la llavor» perquè més gent comenci a fer-ho.

En aquesta línia, i per donar una segona oportunitat a aquells plàstics que ja tenim a casa, ha instal·lat a l'entrada del seu local un cubell per dipositar-hi envasos usats. Juli neteja els que recull i els diposita en un cistell d'on penja l'etiqueta ´adopta un envàs'. «Si el client s'oblida de portar-lo de casa, pot donar una segona oportunitat als que tenim aquí».

Reduir la petjada

Sophie Bodart és la propietària de La Petjada, una altra botiga de la ciutat que comparteix aquesta filosofia de consum. Bodart va obrir el passat mes de juny, també en plena pandèmia, després d'haver llogat -a principis de març- el local ubicat al número 6 de la plaça Salvador Espriu. La pausa per la pandèmia, diu, li ha permès «fer les coses més a poc a poc».

La Petjada pretén impulsar l'actitud de «tornar a la filosofia dels nostres avis i rebutjar els productes d'un sol ús» per tenir cura del medi ambient.

Aquesta forma de vida, explica, segueix cinc erres, que Bodart té anotades a la porta d'entrada del seu comerç: Rebutjar «tot el que no ens fa falta», Reduir «el consum», Reutilitzar «objectes que tenim a casa», Reciclar «donant-ho a persones que ho facin servir o llançar-ho al contenidor adequat» i, per últim, Retornar «a la terra, en forma de compostatge».

A l'interior de La Petjada, s'hi poden adquirir «ingredients per fabricar el teu producte a casa o productes ja fets». Hi ha detergents, productes d'higiene personal, gots orgànics o coberts d'acer inoxidables, entre d'altres.

Bodart també imparteix conferències i tallers per conscienciar a la gent. El primer serà el 30 d'abril, on els assistents aprendran a fabricar-se una esponja de bany a partir de mitjons vells.

Fer el pas

Bodart fa anys que segueix la filosofia del residu zero. Reconeix que «començar no és fàcil» i diu que la botiga no és un negoci, sinó «un projecte personal per ajudar a altres persones a fer el canvi». Considera que aquesta forma de consum és també una qüestió de salut, «perquè són tot productes naturals».

Pel que fa a preus, a la botiga hi té diferents gammes de productes. «La inversió inicial -per comprar en aquestes botigues- és més cara, però a la llarga és un estalvi perquè els productes duren molt més», diu Bodart.

Davant del mercat del Lleó, hi ha A la menuda, una botiga de menjar a granel propietat d'Eugènia Miró, que va obrir a mitges amb un soci fa nou anys i que, des d'en fa un, regenta en solitari. Un canvi que també es va produir durant la pandèmia.

Miró explica que l'objectiu principal de la botiga és apostar per «la salut» i facilitar la compra als clients. «Volia que la gent pogués comprar el que vol i no haver-se de quedar una quantitat establerta per un paquet», diu.

Alimara i EcoiNet són dos projectes similars engegats enguany.