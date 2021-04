El nou temps de flors s'obre als barris de Girona

90 muntatges florals repartits en 83 espais exteriors de nou barris de Girona i perímetre al Barri Vell amb un aforament màxim per a 10.000 persones. Són les grans xifres de la 65a edició del Temps de Flors, que s'adapta a les restriccions per la pandèmia, i que per primera vegada es farà íntegrament a l'aire lliure.

Per esponjar l'afluència de visitants i evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Girona proposa quatre itineraris diferents per visitar-la. Però al mateix temps, conscient de l'atracció que desperta el Barri Vell, el consistori hi habilitarà quatre entrades i sortides diferents –amb control d'accés- per evitar que es converteixi en un punt crític. L'alcaldessa, Marta Madrenas, admet que serà una edició "diferent" però "segura".