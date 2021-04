El nou Temps de Flors s'obre als barris de Girona

90 muntatges florals repartits en 83 espais exteriors de nou barris de Girona i perímetre al Barri Vell amb un aforament màxim per a 10.000 persones. Són les grans xifres de la 65a edició del Temps de Flors, que s'adapta a les restriccions per la pandèmia, i que per primera vegada es farà íntegrament a l'aire lliure.

Per esponjar l'afluència de visitants i evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Girona proposa quatre itineraris diferents per visitar-la. Però al mateix temps, conscient de l'atracció que desperta el Barri Vell, el consistori hi habilitarà quatre entrades i sortides diferents –amb control d'accés- per evitar que es converteixi en un punt crític. L'alcaldessa, Marta Madrenas, admet que serà una edició "diferent" però "segura".

Després que l'any passat l'esclat de la pandèmia el confinament obliguessin a suspendre la mostra floral, Girona recupera el Temps de Flors. Això sí, aquesta 65a edició –com tot allò que es fa- se celebrarà adaptada a les restriccions per la covid-19.

Aquestes darreres setmanes, l'Ajuntament ja n'havia donat a conèixer alguns detalls. Entre aquests, les dates (del 8 al 16 de maig), que serà exclusivament a l'aire lliure i que, per primer cop, s'estendrà a nou barris de la ciutat. I avui, l'alcaldessa i la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, els han acabat de concretar.

"Proposem itineraris a l'aire lliure per la ciutat, que ressegueixen els llocs emblemàtics del Barri Vell, places i jardins dels diferents barris i també zones verdes i periurbanes", ha concretat Plana. En concret, aquest primer Temps de Flors. A Cel Obert tindrà 90 muntatges –la meitat que en edicions prepandèmia- repartits en 83 espais. Entre els que s'hi afegeixen, per exemple, hi ha la Devesa, part de l'anella verda i la muntanya de la O.

Amb l'objectiu d'esponjar el recorregut i evitar aglomeracions, el consistori proposa quatre itineraris diferents. Els plànols, això sí, aquesta vegada no s'editaran; sinó que tot el material informatiu serà digital, i caldrà descarregar-se'l al mòbil.



El Barri Vell, delimitat

L'Ajuntament de Girona, però, és conscient que hi ha diversos punts del Barri Vell que poden ser "crítics". Precisament, perquè és aquí on, en d'altres edicions, s'hi concentra més afluència de visitants.

Aquest 2021, arran de la covid-19, i com que tot serà exterior, no es podrà entrar als Banys Àrabs o a les esglésies. Però sí que hi haurà muntatges en llocs emblemàtics. No hi faltarà el de les escales de la Catedral, que aquest any anirà a càrrec de l'Associació Amics de les Flors (i aquest cop, els visitants sí que podran pujar els graons de l'escalinata). I entre d'altres, també es decoraran els jardins dels Alemanys i de la Francesa, la plaça dels Jurats, la façana dels Banys Àrabs (substituint l'interior) o part de les Sarraïnes.

Per evitar aglomeracions, l'Ajuntament de Girona delimitarà tot el Barri Vell i no permetrà que, de manera simultània, hi hagi més de 10.000 persones dins aquest perímetre. Per això, hi haurà quatre punts d'entrada i de sortida, amb personal que controlarà els accessos i controlarà els fluxos de gent.

Els punts d'entrada se situaran a la plaça de Sant Fèlix, a la pujada del Rei Martí, a la plaça dels Jurats i a la confluència del carrer Sant Cristòfol amb el passeig Arqueològic. I els de sortida, a la plaça de Sant Fèlix, al carrer de la Força amb la plaça de l'Oli, a la pujada de Sant Domènec i la confluència de Sant Cristòfol amb el passeig Arqueològic.



De sentit únic

La regidora ha explicat que, un cop dins del perímetre, els visitants es podran moure lliurement fins a sortir del Barri Vell per un dels punts habilitats. La majoria dels carrers seran de doble sentit, però hi haurà zones que no. Per exemple, el carrer de la Força serà només de baixada i les escales de la Catedral, només de pujada cap a la plaça dels Apòstols.

Sí que es garantirà, però, com ja s'ha fet en edicions anteriors, que els veïns del Barri Vell puguin entrar i sortir de la zona sempre que ho necessitin (amb independència de l'afluència de visitants que hi pugui haver).

De moment, el Temps de Flors. A Cel Obert no té pressupost tancat. Entre d'altres, perquè es mou dins de certa incertesa arran de la pandèmia. Tant l'alcaldessa com la regidora, però, sí que han admès que serà "menor" que el d'altres edicions (també, perquè hi ha menys muntatges).



"Dinamització econòmica"

L'alcaldessa de Girona ha volgut destacar el treball que s'ha fet des de l'Associació Amics de les Flors per tirar endavant aquesta 65a edició. "S'ha treballat molt durant els darrers mesos; i això, enmig de la incertesa", ha dit Madrenas, en referència al risc que la pandèmia obligués a suspendre, de nou, l'exposició floral.

L'alcaldessa ha admès que aquesta edició serà "diferent", però no per això menys atractiva. "Hi haurà muntatges espectaculars", ha subratllat Madrenas. A més, també ha volgut posar de relleu que, apart de ser una mostra cultural "de primer ordre", Temps de Flors també és "una eina important de dinamització econòmica".

"Potser no serà tan visitada com altres anys, però si no hi torna a haver canvis amb el confinament, som optimistes", ha dit Madrenas, en referència al fet que el Procicat ja permet la mobilitat arreu de Catalunya des d'aquest dilluns mateix. L'alcaldessa també ha subratllat que celebrar el Temps de Flors permetrà "reconfortar" la ciutadania i tenir "esperança".

Per últim, ha volgut tenir un record per al poeta i activista cultural Josep Tarrés, un dels impulsors de la mostra, que va morir ara fa pocs dies. "Forçosament, aquesta edició ha de ser un homenatge cap a ell, perquè ha estat una figura clau i imprescindible en tota la història del Temps de Flors", ha conclòs Marta Madrenas.

En paral·lel a la mostra floral, l'Ajuntament també ha organitzat altres activitats. Es manté el festival Girona, A Cappella, la jornada de portes obertes als museus de la ciutat (el dissabte 15 de maig) i el concurs d'aparadors (que arriba a la dissetena edició).