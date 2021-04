La prova pilot Obrir Girona va detectar 4 positius d'entre els 150 certificats que va emetre el cap de setmana

La prova pilot Obrir Girona ha emès 150 passis 'covid-free' a través de l'aplicació AOKpass i ha detectat 4 positius entre les més de 100 proves d'antígens que s'han fet a les farmàcies, un 3% del total. De tots els certificats emesos, un 20% han estat de vacunació, un 5% d'anticossos, un 1% de passis júnior i un 74%, la majoria, de tests ràpids. Durant el primer cap de setmana, 130 persones han anat a sopar en els cinc restaurants participants (Umai, Índigo, Divinum, SiNoFos i Cal Ros). Els 20 passis restants corresponen a treballadors dels establiments i periodistes que van cobrir l'esdeveniment.

Els promotors de l'estudi clínic ja treballen en el proper esdeveniment, que el Departament de Salut ha aprovat, i que consistirà en un festival de música electrònica a La Mercè el proper 1 de maig. L'acte tindrà un aforament màxim de 250 persones, que no hauran de mantenir la distància de seguretat però que hauran de dur mascareta i podran ballar.

El partit de l'Uni Girona, que també estava programat per aquest cap de setmana, finalment no se celebrarà, ja que l'equip no s'ha classificat per a la final de la lliga. L'organització d'Obrir Girona està a l'espera de l'aprovació de Salut per poder anunciar els altres actes proposats.