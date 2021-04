Rebenten a trets un dels radars de Salt

Els radars de velocitat són uns aparells amb pocs adeptes i sovint n'apareixen de vandalitzats.

A Salt però sembla que ha pujat de to: han rebentat a trets un dels cinemòmetres que hi ha instal·lats al municipi.

Concretament, el que està ubicat a la prolongació Marqués de Camps i que controla els vehicles que procedeixen de la vila o bé, hi entren procedents de la rotonda d'accés a la sortida sud de l'autopista AP-7. Concretament està situat entre la rotonda de l'autopista i la que permet anar a l'hospital i a l'Espai Gironès.

La Policia Local de Salt s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.

Els agents estan indagant entre les imatges de vigilància de la zona per tal de trobar els responsables i en paral·lel s'està treballant per restablir-ne el funcionament el més aviat possible, segons l'ajuntament.

La Policia Local de Salt, que diumenge es va desplaçar fins al lloc dels fets es va trobar cartutxos de cacera a la zona. L'aparell va rebre sis trets. Se sospita que van disparar des d'un camp de la zona.

Un veí va alertar dels fets i de fet, un dels projectils, de rebot va impactar contra la façana de casa seva.