Crema un forn a la fàbrica Bellsolà d'Aiguaviva, sense causar ferits

Ahir va cremar un forn de la fàbrica Bellsolà d'Aiguaviva. L'incendi es va declarar cap a tres quarts de sis de la matinada i els Bombers van activar quatre dotacions fins al lloc. L'empresa Bellsolà es troba al carrer Verge de Vilademany de la població.

Quan hi van arribar, van comprovar que el foc no s'havia estès i que estava concentrat a dins del forn. Sortosament, no es va haver de lamentar ferits ni tampoc es va haver de desallotjar els treballadors, segons els Bombers. A les set del matí, els efectius d'extinció ja van donar el foc per extingit i es va procedir a ventilar la zona per donar el servei per extingit.

Fins al lloc dels fets, a banda dels Bombers, també s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM.