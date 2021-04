Girona licita la redacció del Pla Local d'Habitatge, que ha de definir les accions a impulsar en els propers sis anys

Girona ha licitat la redacció del Pla Local d'Habitatge, el document que ha de definir quines accions s'han d'impulsar a la ciutat en els propers sis anys. El contracte surt a concurs per 42.350 euros (IVA inclòs) i un cop s'adjudiqui, el document s'haurà d'enllestir en un termini de mig any. La redacció del pla culmina el procés que es va engegar amb la diagnosi que va fer el mateix ajuntament i que després va continuar amb un procés participatiu. La regidora d'Habitatge, Annabel Moya, subratlla que mentre esperen el document definitiu, l'Ajuntament ja s'ha avançat i treballa "en aspectes que recullen les conclusions del procés participatiu" per afrontar "les necessitats que viu la ciutat davant l'impacte social i econòmic de la pandèmia".

La redacció del Pla Local d'Habitatge 2021-2026 culmina el procés que va començar amb la diagnosi del Pacte Local per l'Habitatge de Girona. Un estudi que va fer la Unitat Municipal d'Anàlisi Municipal (UMAT) del mateix Ajuntament. Partint de diferents indicadors, aquesta diagnosi ja va fer una primera fotografia de l'estat en què es trobava l'habitatge a la ciutat.

Les conclusions del document es van donar a conèixer el novembre del 2019. L'estudi subratllava que la ciutat arrossegava dèficit d'habitatge social, perquè els gairebé 3.500 pisos que es destinaven a aquesta necessitat tan sols representant un 7,1% de tots els que aleshores hi havia a la ciutat.

La diagnosi també deia que la situació no es resoldria mobilitzant només habitatge buit. Perquè dels 772 pisos desocupats que hi havia a la ciutat, gairebé la meitat (44%) tenien més de 45 anys i eren massa vells per viure-hi. A més, l'estudi també alertava que Girona només tenia sòl disponible per a 6.616 habitatges nous, i per això concloïa que calia impulsar polítiques conjuntes amb la resta de municipis de l'àrea urbana.

L'estudi de la UMAT es va complementar després amb un procés participatiu, obert a la ciutadania, que va permetre recollir propostes per elaborar el Pla Local d'Habitatge. El document que ara, precisament, l'Ajuntament ha tret a licitació. El contracte surt a concurs per 42.350 euros, tindrà una durada de sis mesos, i el termini de presentació d'ofertes acaba el 10 de maig.

"Un pas molt important"

La regidora Annabel Moya subratlla que la licitació és "un pas molt important per impulsar el futur Pla Local d'Habitatge". Moya també subratlla, però, que l'Ajuntament ja s'ha avançat al document final, i que per això, ja s'estan treballant "alguns aspectes que queden recollits a les conclusions d'aquest procés participatiu davant les necessitats que viu la ciutat per l'impacte social i econòmic que té i tindrà la pandèmia de la covid-19".

"Qui aconsegueixi la licitació estudiarà totes les propostes que s'han fet fins ara per treballar quina viabilitat tenen", ha explicat per la seva banda el vicealcalde Quim Ayats. "El pla definirà els objectius i les estratègies i concretarà les actuacions a desenvolupar des de l'Ajuntament de Girona a curt i mitjà termini, per afavorir el dret de la ciutadania a un habitatge digne i assequible", ha afegit Ayats.