Girona se suma a la Setmana Sense Soroll per lluitar contra la contaminació acústica

L'Ajuntament de Girona s'ha adherit un any més a les activitats previstes per la Setmana Sense Soroll, que va començar ahir i acabarà diumenge, dia 2 de maig, amb l'objectiu de lluitar contra la contaminació acústica. Sota el lema «Stop soroll!», l'objectiu d'aquesta edició és posar en valor les accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

A Girona, el consistori fa seguiment del nivell de soroll a la ciutat a partir de les dades que recullen vuit sensors acústics. Es troben a la rambla de Xavier Cugat, a l'avinguda de Ramon Folch, al carrer de Figuerola, al carrer del Riu Güell, al passeig d'Olot, a la pujada de Sant Feliu, a la plaça de Sant Feliu i a l'encreuament entre els carrers de Joan Maragall i de Tomàs de Lorenzana.

La principal font de soroll de la ciutat és el trànsit rodat, que afecta especialment els punts del carrer del Riu Güell, del passeig d'Olot i de la rambla de Xavier Cugat. Al llarg del 2020, amb les restriccions per la pandèmia de la covid-19, la circulació de vehicles va disminuir un 34% respecte l'any anterior, i es va produir una tendència clara a la disminució dels nivells acústics a tota la ciutat.

«Reduir encara més els decibels»

El municipi compleix amb l'objectiu de qualitat acústica establert per la normativa (fixat en 65 decibels de dia, i 55 de nit). L'any 2020, el nivell acústic mitjà de dia es va situar entre els 55,6 i 69,1 dBA, i de nit es trobava entre els 51,8 i 64,2 dBA. Són dades de 2020 - any notablement afectat per les restriccions activades per la covid-19-, en què l'Ajuntament va actualitzar el mapa de soroll de 2015. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, subratlla que «les xifres han millorat respecte el 2015», però considera que «cal millorar i reduir encara més els decibels», especialment en el trànsit, que és «el principal originador de sorolls».