L'Obrir Girona emet 150 certificats el primer cap de setmana de sopars

L'estudi clínic Obrir Girona, que ha començat amb sopars en cinc restaurants de la ciutat aquest cap de setmana, ha generat 150 certificats que acrediten que els seus portadors no tenen covid-19. Aquests passis es guarden a l'aplicació ICC AOKpass i serveixen per accedir a les activitats organitzades en el marc de l'estudi clínic; en aquest cas, van servir divendres i dissabte per entrar als restaurants.

Des de l'organització, encapçalada pel Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), informen que la majoria dels passis (un 74%) s'han generat amb una prova d'antígens a la farmàcia. Un 20% eren passis de vacunació, un 5% de persones que havien passat la covid-19 en els ultims tres mesos, i l'1% restant era un passi júnior. En les proves, també es van detectar quatre positius per covid-19, que es van haver de confinar.

Així, unes 130 persones van anar a sopar en els cinc restaurants el primer cap de setmana de la prova. El cicle de sopars s'estendrà fins al 22 de maig. La resta de certificats eren dels treballadors dels restaurants o de periodistes.

Concert d'electrònica a la Mercè

El proper esdeveniment autoritzat per a la prova pilot de l'Obrir Girona serà el concert de La Mercè Electrònica. Se celebrarà el pròxim dissabte, 1 de maig, de 17 a 22 h, al Centre Cultural La Mercè de Girona. El concert de música electrònica va ser anunciat aquest diumenge, i en 20 minuts es van esgotar totes les entrades. L'aforament màxim per a l'esdeveniment és de 250 persones, les quals podran gaudir-ne sense haver de mantenir distàncies de seguretat. Això sí, caldrà que portin la mascareta, excepte quan consumeixin a la zona del bar. Es permetrà ballar als assistents, i no hauran d'estar asseguts com s'ha fet fins ara als concerts.

L'altra activitat autoritzada en el marc de l'assaig clínic, un partit de bàsquet de l'Uni Girona programat per aquest cap de setmana, finalment no es podrà celebrar, ja que l'equip no s'ha classificat a la final de la Lliga.