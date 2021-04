L'Audiència de Girona confirma l'absolució a un acusat d'endur-se un matalàs d'unes naus abandonades

L'Audiència de Girona ha confirmat l'absolució d'un acusat de robatori per endur-se un matalàs de les naus abandonades de la carretera Barcelona de la ciutat el 15 de desembre del 2019. La fiscalia l'acusava inicialment de robatori amb intimidació i amenaces però jutjat penal 3 va concloure que no s'havia provat que, a l'hora d'emportar-se el matalàs, "exhibís cap arma". La fiscalia va recórrer la primera sentència, ja absolutòria, sol·licitant que es condemnés el processat per un delicte lleu de furt. El tribunal de l'Audiència desestima el recurs i conclou que l'acusat "va agafar el matalàs amb l'objectiu de dormir a la casa que havia ocupat". Per això, sosté que va actuar "amb una voluntat d'ús i no d'apropiació".



El jutjat penal 3 de Girona va absoldre l'acusat, defensat pel lletrat Benet Salellas, de robatori amb intimidació i amenaces dels quals l'acusava la fiscalia per haver-se endut, el 15 de desembre del 2019, un matalàs de les naus ocupades de la carretera Barcelona de Girona.



A l'hora de dictar sentència, el jutjat va considerar provat que l'acusat va anar a les naus i "va prendre el matalàs amb l'objectiu de dormir a la casa que havia ocupat", que es trobava "a les immediacions" de les naus. El jutjat va concloure que, de la prova practicada al judici, no s'havia demostrat que el processat "exhibís cap arma" a l'hora d'endur-se el matalàs.



Al judici, el processat va explicar que va anar a les naus per buscar un matalàs per dormir i que en va agafar un "que no estava sent utilitzat per ningú". Un cop allà, l'acusat va explicar que una persona que dormia allà li va dir que no se l'endugués però va negar que l'amenacés amb un ganivet per aconseguir emportar-se'l.



En base a les seves declaracions, i a les dels Mossos d'Esquadra que van acudir l'endemà dels fets (el dia 16) a la zona arran d'una disputa, el jutjat penal 3 va concloure que els fets no eren constitutius d'un delicte de robatori "per l'absència de la prova d'intimidació": "Els fets sí que podrien ser constitutius d'un delicte lleu de furt". El jutjat, però, va remarcar que el delicte lleu "estaria prescrit".



Tot i això la fiscalia va recórrer la sentència a l'Audiència de Girona al·legant que no estava prescrit. El tribunal de la secció quarta li dona la raó en aquest sentit, perquè determina que "de l'anàlisi de les actuacions resulta evident que no pot declarar-se la prescripció": "S'han dictat resolucions judicials amb capacitat interruptiva de la prescripció".



Malgrat no estar prescrit, l'Audiència apunta que tampoc el poden condemnar per un delicte lleu de furt: "El delicte de furt requereix l'ànim d'obtenció d'un benefici patrimonial il·lícit". I aquí és on el tribunal conclou que es va endur el matalàs amb "l'objectiu de dormir a la casa que havia ocupat". Per tant, sosté que se'l va emportar "amb una voluntat d'ús, i no d'apropiació".



En una piulada, l'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha lamentat que la fiscalia "contra la pobresa, sempre hi és" per haver intentat que condemnessin el processat: "El jutjat absol i la secció quarta de l'Audiència de Girona recorda que no hi ha furt si s'agafa el matalàs en desús per fer-lo servir".





La fiscalia contra la pobresa, sempre hi és. Acusen primer de robatori i després de furt un jove que dorm al carrer per haver-se endut un matalàs d'una fàbrica ocupada. El Jutjat absol i la Secció 4a AP Gi recorda que no hi ha furt si s'agafa el matalàs en desús per fer-lo servir pic.twitter.com/tPWJpAx6xu — salellas advocats (@salellasadv) April 27, 2021