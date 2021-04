Rebenten amb sis trets el radar de velocitat de l'accés a Salt

Els radars de velocitat són uns aparells amb pocs adeptes i sovint n'apareixen de vandalitzats. A Salt, però, sembla que ha pujat de to: han rebentat a trets un dels cinemòmetres que hi ha instal·lats al municipi.

Concretament, el que està ubicat a la prolongació del passeig Marquès de Camps i que està situat entre la rotonda de l'autopista i la que permet anar a l'hospital i a l'Espai Gironès. La Policia Local de Salt s'ha fet càrrec de la investigació.

Els agents estan indagant entre les imatges de les càmeres de vigilància que hi ha instal·lades per la zona per tal de trobar els responsables i en paral·lel s'està treballant per restablir-ne el funcionament.

El cas es va desencadenar el diumenge cap a les cinc de la tarda, la Policia Local de Salt va rebre una trucada d'un veí d'una casa pròxima al radar situat a l'accés de Salt i va informar que havia sentit diversos trets i que un d'ells havia impactat a la seva façana.

Els agents locals es van desplaçar a lloc per comprovar què havia passat i es van trobar que havien rebentat el radar de control de velocitat que hi ha i que hi havia sis cartutxos de cacera i una gorra a prop de l'aparell.

Sospiten que la persona que va cometre aquests danys i va disparar es va ocultar al camp del davant entre les herbes i des d'allà va disparar al radar. Sortosament, ningú va resultar ferit. A banda de la inutilització del radar, un dels trets va anar a impactar contra la façana d'una casa que està situada entre el radar i el Mas Sitjar. Aquest impacte s'hauria produït pel rebot d'un projectil.

La Policia Local de Salt busca el responsable d'aquest acte de vandalisme amb trets d'escopeta. Un fet que no s'ha produït en cap de les altres caixes que hi ha al municipi. De moment, s'està investigant a qui pertanyen els projectils i també analitzant les imatges de les càmeres de vigilància de la zona, que cal recordar que és un dels accessos a Salt i a tocar de l'autopista AP-7.

Tres punts de control

A banda d'aquest aparell danyat i que ara no funciona però es preveu recuperar el més aviat possible, segons l'Ajuntament, Salt compta amb dues caixes rotatives més. Una està a l'avinguda de la Pau -a prop de l'hospital Santa Caterina i l'escola de fisioteràpia Euses- i una altra a la C-65 -a prop de la rotonda d'accés a l'autopista. Aquest tercer punt és el que enxampa més conductors, segons informava el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, a Diari de Girona al gener. En total, durant tot l'any 2020 es va denunciar el pas de 13.689 vehicles amb els radars a Salt.