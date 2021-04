Temps de Flors s'esponja entre nou barris i serà a l'aire lliure

Ahir es va presentar a Girona la seixanta-sisena edició de Temps de Flors, que se celebrarà del 8 al 16 de maig i tindrà 92 muntatges –la meitat que en edicions prepandèmia- repartits en 83 espais de nou barris de la ciutat.



Per poder-se fer en el context sanitari actual, s'han hagut d'aplicar alguns canvis en el format tradicional. El principal és col·locar totes les exposicions 'a cel obert', com cita el cartell de Martina Meotto -guanyadora del concurs de l'institut Sobrequés d'enguany.



Així, no es podrà entrar als Banys Àrabs, a les esglésies o als patis patrimonials. A canvi, es penjarà decoració a la façana d'alguns d'aquests edificis i es decoraran espais nous a l'aire lliure com la Devesa, part de l'anella verda o la muntanya de la O.



Repartida entre nou barris

Aquesta edició, tal com va explicar ahir la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, descongestionarà el centre de Girona i les exposicions florals es repartiran entre nou barris: Barri Vell, Carme, Mercadal, Eixample, Sant Daniel, Fontajau, Devesa, Sant Narcís i Santa Eugènia.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que esponjar la mostra «servirà de prova pilot», per veure l'acollida que té el nou format entre els visitants -que s'espera que siguin menys que els 250.000 habituals. «No vindrà gent de la Catalunya Nord ni d'Espanya», va dir Madrenas, que va recordar que amb la reobertura comarcal es podran rebre visites de tot Catalunya.



Al Barri Vell, on es concentren la majoria de projectes, s'hi habilitaran quatre punts d'entrada (carrer de Sant Feliu, la pujada del Rei Martí, la plaça dels Jurats i el passeig arqueològic) i quatre de sortida (carrer de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça de sant Domènec i passeig Arqueològic) que tancaran un perímetre. A aquests «portals» d'accés hi haurà desplegat un dispositiu de seguretat que vetllarà perquè es compleixin les mesures de seguretat i farà complir l'horari de visita, de 10 a 21 h.



A més, alguns carrers seran de sentit únic; com per exemple el carrer de la Força, que serà només de baixada o les escales de la Catedral, que seran només de pujada cap a la plaça dels Apòstols. I l'aforament màxim d'aquest perímetre quedarà fixat a 10.000 persones de forma simultània.



Els veïns i veïnes del Barri Vell podran accedir al seu domicili independentment de la cua que hi hagi per entrar al recinte.



L'associació Els Amics de les Flors seran aquest any els encarregats de la decoració de les escales de la Catedral. I el BBVA guarnirà la plaça de Marquès de Camps amb el projecte «Arrelats», que s'inspira en la festa de l'arbre i vol conscienciar de la importància de preservar la biodiversitat.

Quatre itineraris

Per tal de descobrir tots els projectes escampats per la ciutat, es proposen quatre itineraris a fer a peu o en bicicleta. La primera ruta engloba els espais expositius del Barri Vell, Sant Daniel i Mercadal; la segona, els de Fontajau i la Devesa; la tercera, els de Santa Eugènia i Sant Narcís; i la quarta, els de l'Eixample i Carme.



Enguany, no es repartiran plànols, sinó que tot el material informatiu serà digital, i caldrà descarregar-se'l al mòbil o consultar-lo a Girona App.



El que sí que es manté, en paral·lel, és el festival Girona, A Capella, la jornada de portes obertes als museus de la ciutat -el dissabte 15 de maig- i el concurs d'aparadors -que arriba a la dissetena edició.



Per cloure l'acte, es va voler recordar el poeta i activista cultural Josep Tarrés, un dels impulsors de Temps de Flors, que va morir fa poc. «Aquesta edició ha de ser un homenatge cap a ell, perquè ha estat una figura clau i imprescindible», va dir Madrenas