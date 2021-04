Demanen 6 anys de presó a un acusat d'abusar de la filla

Un home s'asseurà al banc dels acusats per abusar presumptament de la seva filla durant 4 anys i mentre ella tenia entre 11 i 15 anys a Girona. Les acusacions li demanen 6 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals, mentre que el processat nega els fets i es declara innocent. El judici s'havia de celebrar ahir a la secció tercera de l'Audiència de Girona, però la víctima no es va presentar i es va haver de suspendre. La pròxima vista s'ha assenyalat per al pròxim setembre.

Els abusos, segons apunten les acusacions, haurien transcorregut entre el 2015 i el 2019, i sempre dins l'habitatge on la víctima vivia amb el germà petit i l'àvia paterna. L'acusat tenia la custòdia dels fills, però treballava a França i venia mensualment a veure'ls, segons sosté la seva defensa.

En aquestes ocasions, que segons la víctima eren «habituals», l'acusat anava a la seva habitació i li feia tocaments per sota la roba. També aprofitava qualsevol context per fer que ella acudís al seu dormitori amb el mateix objectiu. Aquesta situació d'abusos s'hauria allargat durant quatre anys, i l'últim episodi hauria tingut lloc el maig de 2019, quan la víctima dormia a la seva habitació amb el seu germà. Això no va impedir que l'acusat, sempre «amb l'objectiu de satisfer els seus desitjos lúbrics», abusés de la menor fins que va aturar-se en veure que es despertava el germà.

L'acusació particular, representada per la Generalitat, que té la tutela de la víctima, subratlla que la menor va explicar els fets el 7 de juny de 2019 a l'educadora social del Servei Bàsic d'Atenció Social del Barri Vell de Girona. Va ser la treballadora, que ja prèviament tenia contacte amb la menor, qui va alertar de la presumpta situació de risc en què es trobava la nena. Una setmana després, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va resoldre declarar de manera cautelar el desemparament preventiu de l'adolescent i es va decretar el seu ingrés en un centre d'acollida. Actualment la DGAIA manté la tutela de la víctima, ja que encara és menor d'edat.

La Fiscalia, per la seva banda, sol·licita que se li revoqui la pàtria potestat durant 6 anys. També li demanen que la indemnitzi amb 4.000 euros pels danys morals.