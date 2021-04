Girona manté els preus de les escoles bressol per al curs vinent

L'Ajuntament de Girona ha aprovat mantenir els preus de les escoles bressol municipals per al proper curs 2021-2022. El regidor d'Educació i Esports, Àdam Bertran, explica que «es mantenen inalterats respecte a l'any passat amb la voluntat de garantir que el cost del servei no sigui un entrebanc per a les famílies que volen accedir a una escolarització pública de 0 a 3 anys a la ciutat de Girona». En aquest sentit, afegeix que també «es manté tota la tarificació social, amb set franges diferents per tal d'adaptar-se al màxim a les necessitats de les famílies».

A la vegada, també continuaran aplicant-se les bonificacions gestionades amb la Regidoria de Serveis Socials, per «poder ajustar-se encara més a les necessitats en cas que hi hagi una situació específica d'alguna família». Bertran deixa la porta oberta a valorar en els propers cursos, «quan la situació s'hagi recuperat», si hi ha algun tipus de revisió a fer tant pel que fa als preus com en la tarificació.

Resposta als reclams de les AFA

Justament aquest febrer les Associacions de Familiars d'Alumnes (AFA) de cinc escoles bressol municipals demanaven una solució per a l'estiu que s'allargués més dels quinze dies de Casalet que s'oferta la primera quinzena de juliol. El regidor afirma que s'han anat reunint amb les diferents AFAs i les escoles bressol, i, a partir d'aquí, «per cobrir una demanda específica d'algunes famílies de poder tenir un casal específic per a infants de 0 a 3 anys», s'ha ofert la possibilitat a les diferents AFAs de les escoles bressol de la ciutat de «poder organitzar, com a entitat, aquest casal en els equipaments de l'Ajuntament, en les escoles». En aquests casos, el consistori assumirà «els espais, el consum i la neteja d'aquest mateix espai».

L'altra petició d'aquestes cinc AFAs feia referència a l'horari dels centres. Demanaven que s'allargués mitja hora més, fins a les 17.30 h. En aquest cas, el regidor explica que això «no serà possible per a l'any vinent». El motiu és «el pacte de racionalització d'horaris per part de la Generalitat». L'objectiu d'aquest pacte és dirigir-se cap a una reforma horària general en què s'impulsi una nova cultura del temps, reorganitzant els horaris a tot tipus d'organitzacions i de les jornades laborals.