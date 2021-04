Alguns veïns del bloc incendiat a Cassà encara no poden tornar

Els veïns del pis que es va incendiar a Cassà de la Selva el passat 16 d'abril estan molestos perquè encara no poden tornar als seus domicilis. I no tan sols això, sinó que expliquen que la gestora immobiliària Servihàbitat ha tapiat els accessos als baixos on es va produir l'incendi, i que els impedeixen poder-hi accedir per fer reparacions que afecten tot el bloc. Segons ha pogut saber Diari de Girona, a partir d'avui s'autoritzarà l'accés a l'immoble afectat perquè els reparadors de l'assegurança de la comunitat de propietaris hi puguin entrar i treballar en els desperfectes. Un permís que no s'hauria pogut obtenir anteriorment a causa de la investigació de l'incident, que s'estava portant a terme tant des del jutjat com des dels cossos policials.

El foc es va desencadenar fa dotze dies en un habitatge de planta baixa, al carrer del Raval del municipi, i va acabar amb dues víctimes mortals. Es tracta d'un immoble que estava ocupat; la tercera persona que l'ocupava va poder sortir per una finestra. La investigació dels Mossos d'Esquadra va concloure que les flames es van originar de forma accidental en una estufa elèctrica. La tragèdia va commoure tota la població.

Mentrestant, alguns dels veïns expliquen que des d'aleshores encara no han pogut tornar al domicili i «han de dormir en un hotel». Un dels propietaris dels pisos que van ser desallotjats i que encara no han pogut instal·lar-se de nou concreta que són quatre les famílies afectades, que encara no saben quan podran retornar al seu pis.

Per poder fer-ho, prèviament s'han d'efectuar un seguit de reparacions als danys que va ocasionar el foc. «Hi ha obres en espais comuns, com a les escales i als exteriors, que ja anem fent perquè les empreses asseguradores poden treballar sense entrar en el pis ocupat», comenta un dels propietaris. Malgrat això, per algunes d'aquestes intervencions els tècnics han d'entrar al pis accidentat.

Reparar els desaigües

«Només demanem que ens deixin entrar per reparar els desaigües i treure les escombraries que van quedar a baix». D'altra banda, hi ha altres treballs a fer com les reparacions a les finestres que donen al pati de llums, que afirmen que estan totes cremades fins al tercer pis.

Els veïns expliquen que han demanat múltiples vegades a Servihàbitat que els permeti accedir, però, o bé no obtenen resposta, o «passen la pilota» al jutjat, afirmant que són aquests els que impedeixen l'accés. Amb tot, desconeixen fins quan hauran d'estar en aquesta situació de provisionalitat, sense poder iniciar les obres ni tornar a casa seva.

L'alcalde de Cassà, Robert Mundet, s'uneix a la demanda dels veïns per insistir en què es desencalli la situació i puguin tornar a habitar els seus pisos.

Avui es permetrà l'accés

Segons ha pogut saber aquest diari, a partir d'avui es preveu que es doni accés als reparadors de l'assegurança de la comunitat de propietaris perquè puguin entrar a l'immoble que va patir l'incendi. D'aquesta manera, es permetrà als tècnics subsanar el baixant de les aigües fecals comunitàries que s'han de reparar des d'aquell pis. L'objectiu és que les famílies desallotjades puguin tornar finalment als seus domicilis el més ràpidament possible.

El permís no s'hauria pogut donar abans perquè no es disposava de l'autorització per poder accedir en aquests baixos del bloc. El motiu era que encara s'estava portant a terme la investigació de l'incident, tant des del jutjat com el cos policial.

«Es podria haver evitat»

D'altra banda, els propietaris de pisos d'aquest bloc senten «impotència» davant l'incendi, que va resultar en dues persones mortes, perquè «es podria haver evitat si s'haguessin fet les coses bé», reiteren. Comenten que portaven mesos enviant correus electrònics a Servihàbitat per alertar-los de les ocupacions, però que no se'ls va fer cas.