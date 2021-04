Els arxius de la Grober, testimoni del passat industrial de Girona

L'Ajuntament de Girona va rebre ahir la donació del fons documental de la fàbrica Grober. L'arxiu està format principalment per fotografies i, també, per gravacions de so i documentació textual relatives al seguiment d'esdeveniments de la planta tèxtil i d'entitats que hi estaven vinculades com el Foment de Cultura, en concret amb les seves seccions de l'Escola d'Ensenyament Primari, l'Escola d'Oficis i Arts Decoratives i l'Orfeó Cants de Pàtria.

La donació va anar a càrrec del representant de la família Borrell Martí -cedent del fons documental-, Javier Borrell, i va comptar amb la presència del tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de Girona, Lluís Martí, i del cap del Servei de Gestió Documental, d'Arxiu i Publicacions de l'Ajuntament, Joan Boadas.

El passat industrial, en valor

«Aquesta és una donació especial perquè també és un homenatge a les moltes famílies que van estar vinculades a la Grober», va afirmar el tinent d'alcaldia, subratllant la importància de la donació «per a la memòria històrica i perquè dona valor al passat industrial de la ciutat, una etapa clau».

«La Grober va ser més que una fàbrica, tenia un vessant social i educatiu important, a banda d'econòmic, i també va viure una evolució dels drets laborals dels treballadors. Per tant, aquesta documentació servirà per explicar millor un dels noms propis de la ciutat i per saber com es vivia a la ciutat i com va ser el seu progrés», va destacar.

Moments destacats de la planta

El fons consta de 547 fotografies, 12 cintes magnetofòniques, 1.201 documents textuals, 10 estampes, 1 carnet, 1 placa identificativa de carruatge i 3 matrius d'impremta. El material data d'entre el 1900 i el 1990. Destaquen fotografies com la visita del rei Alfons XIII l'any 1930, la destrucció i reconstrucció de la fàbrica Grober després de la Guerra Civil o activitats culturals vinculades a la planta.

La fàbrica Grober va ser fundada l'any 1890 per Cristòfor Grober i Viotti, un italià establert a Girona, i es dedicava a fabricar trenzilles i altres elements de passamaneria, com cordons de seda, llana, cotó i botons. La primera fàbrica es trobava al barri del Mercadal i el 1895 se'n va inaugurar una segona a Bescanó. L'empresa va arribar a ocupar 1.100 persones, de les quals 929 eren dones. La planta de Girona va funcionar fins l'any 1978.